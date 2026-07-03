Dopo aver colpito il Nord Italia con una violenta fase di maltempo caratterizzata da grandinate diffuse e raffiche di vento che in alcune aree hanno raggiunto i 100 chilometri orari, il fronte temporalesco si prepara ora a scendere rapidamente verso il Centro-Sud. Secondo le ultime analisi diffuse da iLMeteo.it, questa fase instabile rappresenterà però soltanto una parentesi temporanea prima del ritorno di una nuova intensa ondata di caldo africano destinata a coinvolgere tutta la Penisola.
La giornata di oggi, venerdì 3 luglio, segnerà il passaggio definitivo della perturbazione verso le regioni meridionali.
Il maltempo lascia il Nord e punta il Sud Italia
Nelle prossime ore il peggioramento atmosferico interesserà inizialmente il basso Lazio, per poi estendersi con rapidità a diverse aree del Mezzogiorno.
Le regioni maggiormente coinvolte saranno Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.
Al Nord, al contrario, la situazione appare ormai nettamente diversa, con condizioni atmosferiche più stabili e una prevalenza di sole.
Il cambiamento non significa però una totale attenuazione dei rischi.
Sicilia e Calabria osservate speciali: rischio fenomeni estremi
L’attenzione dei meteorologi resta elevata soprattutto nelle aree meridionali.
Dopo settimane caratterizzate da temperature estremamente elevate, nei bassi strati dell’atmosfera continua infatti a essere presente una notevole quantità di energia accumulata sotto forma di umidità.
Questa combinazione può alimentare fenomeni particolarmente violenti.
Non vengono esclusi:
- nubifragi improvvisi
- grandinate intenseforti rovesci temporaleschi
- repentini colpi di vento
Secondo le previsioni, le condizioni più critiche potrebbero concentrarsi soprattutto su Calabria e Sicilia, dove il contrasto tra masse d’aria differenti potrebbe favorire episodi di forte instabilità.
Il maltempo durerà pochissimo: cambia tutto già nel weekend
La fase perturbata, tuttavia, è destinata a esaurirsi molto rapidamente.
Già dalle prime ore del fine settimana il quadro atmosferico tornerà a mutare radicalmente.
Su scala emisferica si prepara infatti una nuova espansione dell’anticiclone subtropicale africano, che tornerà ad allungarsi dal Nord Africa verso il Mediterraneo centrale inglobando progressivamente tutta l’Italia.
Questo determinerà un nuovo cambio di scenario.
Sabato e domenica torna il grande caldo
Il weekend del 4 e 5 luglio sarà caratterizzato da un generale ritorno della stabilità atmosferica.
Le previsioni indicano condizioni di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio nazionale.
Contestualmente torneranno a salire anche le temperature.
In numerose città italiane i valori massimi potrebbero raggiungere rapidamente i 33-34 gradi, inaugurando una nuova fase di caldo intenso destinata a riportare condizioni pienamente estive su tutta la Penisola.
Le previsioni giorno per giorno
Venerdì 3 luglio
Nord
- Sole prevalente
- Temperature in aumento
Centro
- Tempo generalmente stabile
- Possibili acquazzoni sul basso Lazio
- Instabilità sulla Sardegna meridionale
Sud
- Temporali irregolari
- Fenomeni più probabili sui settori tirrenici
Sabato 4 luglio
Nord
- Tempo stabile
- Cieli soleggiati
Centro
- Sole diffuso su tutte le regioni
Sud
- Giornata prevalentemente soleggiata
- Venti intensi dai quadranti settentrionali
Domenica 5 luglio
Nord
- Sole pieno
- Ulteriore aumento delle temperature
Centro
- Stabilità generalizzata
- Cieli sereni
Sud
- Tempo soleggiato
- Persistenza di venti settentrionali
Nuova fase estiva già in partenza
Il passaggio temporalesco di queste ore rappresenta quindi soltanto una breve interruzione dopo il caldo eccezionale delle ultime settimane.
La tendenza meteorologica appare già delineata.
L’anticiclone africano torna infatti a rafforzarsi sul Mediterraneo centrale e potrebbe inaugurare una nuova fase di temperature elevate su gran parte dell’Italia già a partire dai prossimi giorni.
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