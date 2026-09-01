Grande attesa per il concerto delle Ebbanesis all’interno del calendario del Due Siciliae Festival, firmato AreaSud e diretto dai maestri Ketty Teriaca e Gianfranco Brundo.

Martedì 1 settembre, alle 21.00, a Catania il duo napoletano si esibirà negli spazi all’aperto di ZŌ Centro Culture Contemporanee (SpiazZō, Piazzale Rocco Chinnici, ingresso 10 euro) proponendo al pubblico una rilettura originale e contemporanea della tradizione musicale napoletana, tra teatro, ironia, virtuosismo vocale e contaminazioni.





Il duo Ebbanesis, formato dalle talentuose Viviana Cangiano e Serena Pisa, rappresenta una delle realtà più fresche, originali e travolgenti del panorama musicale italiano degli ultimi anni. Attraverso una formazione volutamente essenziale e intima, due voci straordinarie accompagnate da una sola chitarra, le Ebbanesis riescono a sprigionare un’energia magnetica e un fascino profondamente teatrale che rapisce il pubblico fin dalla prima nota.

Il loro progetto artistico nasce da un amore viscerale per la tradizione classica napoletana, che viene però destrutturata, rimescolata e arricchita con influenze che spaziano dallo swing al jazz, fino al folk. Celebri per le loro magistrali armonizzazioni vocali e per la capacità di riadattare con brillante ironia e virtuosismo non solo i capisaldi della canzone partenopea, ma anche grandi successi del pop internazionale, le Ebbanesis trasformano ogni brano in un piccolo capolavoro di espressione.

La loro presenza all’interno del cartellone celebra alla perfezione l’asse culturale tra Napoli e Catania che anima il festival. Assistere a un loro concerto significa vivere un’esperienza sincera e appassionata, in cui la bravura tecnica si sposa con una spontaneità disarmante e la musica diventa un ponte luminoso tra radici storiche e contaminazioni contemporanee.





La programmazione proseguirà dal 4 al 6 settembre a Gravina di Catania, nella suggestiva cornice della Villa comunale(ingresso a pagamento), che diventerà un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto dove si alterneranno diversi concerti, accompagnando il pubblico in un percorso musicale attraverso generi, sonorità e linguaggi differenti.

Il Festival Due Siciliae propone un viaggio sonoro tra Gravina di Catania, Catania e Milo, intrecciando musica da camera, jazz, tradizione e contaminazioni sonore e portando sul palco artisti, interpreti e giovani musicisti in un percorso di incontro, formazione e condivisione.

Un progetto nato per unire idealmente Napoli e Catania attraverso un viaggio tra musica da camera, jazz e contaminazioni sonore. Accanto a interpreti e maestri provenienti da diversi Paesi del mondo, il Festival pone al centro della propria visione i giovani musicisti, ai quali dedica spazi di crescita, confronto e condivisione attraverso concerti, masterclass e percorsi formativi. Ogni esibizione diventa così un ponte tra generazioni, ogni incontro un’opportunità per trasformare il talento in esperienza e l’esperienza in futuro.

Il viaggio di Due Siciliae Festival 2026 proseguirà nei mesi successivi con nuovi appuntamenti musicali e artistici. Il programma completo del Festival e le informazioni per l’acquisto dei biglietti sono disponibili sul sito www.duesiciliaefestival.it.

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