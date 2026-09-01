Dramma a Bergamo

Il bambino di dieci anni rimasto ferito lunedì sera in via Zanica, a Bergamo, è morto questa mattina all’ospedale Papa Giovanni.

Era in sella alla moto guidata dal padre, un uomo di 52 anni, quando il mezzo si è scontrato con un camion. Anche il padre è ricoverato in condizioni gravi.

Lo schianto poco dopo le 21.30

L’incidente è avvenuto all’altezza dell’Elcograf.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, il mezzo pesante appartenente a una ditta si stava immettendo sulla via. La moto, una Ducati 916, procedeva invece in uscita dal centro di Bergamo.

Per cause ancora da accertare i due mezzi sono entrati in collisione. L’urto è stato violento.

Le condizioni di padre e figlio sono apparse subito molto gravi.

Il trasporto in codice rosso

Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno prestato le prime cure ai due.

Entrambi sono stati poi trasferiti in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Il conducente del camion è rimasto illeso.

I rilievi e le telecamere

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Locale per effettuare i rilievi, insieme alla Polizia di Stato e ai vigili del fuoco.

Le operazioni sono proseguite a lungo. Sono servite a mettere in sicurezza l’area e a consentire agli investigatori di completare gli accertamenti.

Per ricostruire con precisione la dinamica saranno acquisite e analizzate anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.