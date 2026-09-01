Il bambino di dieci anni rimasto ferito lunedì sera in via Zanica, a Bergamo, è morto questa mattina all’ospedale Papa Giovanni.
Era in sella alla moto guidata dal padre, un uomo di 52 anni, quando il mezzo si è scontrato con un camion. Anche il padre è ricoverato in condizioni gravi.
Lo schianto poco dopo le 21.30
L’incidente è avvenuto all’altezza dell’Elcograf.
Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, il mezzo pesante appartenente a una ditta si stava immettendo sulla via. La moto, una Ducati 916, procedeva invece in uscita dal centro di Bergamo.
Per cause ancora da accertare i due mezzi sono entrati in collisione. L’urto è stato violento.
Le condizioni di padre e figlio sono apparse subito molto gravi.
Il trasporto in codice rosso
Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno prestato le prime cure ai due.
Entrambi sono stati poi trasferiti in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.
Il conducente del camion è rimasto illeso.
I rilievi e le telecamere
Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Locale per effettuare i rilievi, insieme alla Polizia di Stato e ai vigili del fuoco.
Le operazioni sono proseguite a lungo. Sono servite a mettere in sicurezza l’area e a consentire agli investigatori di completare gli accertamenti.
Per ricostruire con precisione la dinamica saranno acquisite e analizzate anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.
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