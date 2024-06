Un’occasione unica non solo in Sicilia, ma anche in Italia. Il progetto Kalophonia ritorna a Catania, grazie alla collaborazione tra AreaSud e Unict. L’edizione 2024 si concluderà con un prestigioso concerto nella Chiesa di San Domenico, il 1° giugno, alle 19:30, aperto al pubblico a ingresso libero. Per l’occasione, l’Ensemble Kalophonia, guidato dal cantore greco Gerasimos Papadopoulos, eseguirà un repertorio di canti liturgici bizantini appartenenti alla tradizione greca e a quella siculo-albanese, dopo il successo ottenuto in occasione del Festival Internazionale di Musica Sacra di Pordenone a dicembre 2023.



Il progetto Kalophonia intende proseguire sul percorso di valorizzazione culturale e di costruzione di nuove forme di spettacolo inaugurato nel 2023, al fine di ampliare il numero di persone interessate a conoscere pratiche musicali, repertori e contenuti culturali poco frequentati nel nostro presente. L’incontro di studio si sviluppa a partire da una selezione accurata di canti liturgici bizantini di due tradizioni ‘sorelle’: la greca e la siculo-albanese, al fine di mostrare quanto il repertorio ‘siciliano’ sia il risultato di un processo di stratificazione verificatosi grazie al canale della trasmissione orale, attraverso un delicato equilibrio tra salvaguardia e ‘ri-bizantinizzazione’. I brani provenienti dalla tradizione siculo-albanese sono accostati ad altre versioni dello stesso canto provenienti da contesti storici e geografici diversi, con lo scopo di far percepire la complessità della tradizione del canto bizantino e post-bizantino.

La rassegna si è aperta giovedì 30 maggio al Tinni Tinni Arts Club, con la proiezione del film greco Eftychìa (regia di Angelos Frantzis – Grecia, 2019 – sottotitoli in italiano di Matteo Miano) la storia avvincente della scrittrice Eftychìa Papagiannopoulou (1893-1972), che sfuggì all’incendio di Smirne e si recò ad Atene, dove divenne una figura importante della musica popolare greca e la prima donna del paese autrice di testi di canzoni. I workshop che si svolgono nella giornata di venerdì e sabato mattina, al Centro Universitario Teatrale di Unict e la Chiesa di San Domenico, sono a cura di Giuseppe Sanfratello (etnomusicologo, assegnista al Disum, Unict) e Gerasimos Papadopoulos (cantore ecclesiastico e musicista di Atene), ospite greco d’eccezione che torna a Catania nell’ambito della collaborazione con AreaSud in previsione di un nuovo progetto internazionale destinato alla musica sacra, in preparazione per il 2025.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.