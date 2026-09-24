Un servizio realizzato da InfoCamere per la Camera di Commercio di Palermo Enna

Per il monitoraggio delle dinamiche socioeconomiche ma anche occupazionali del territorio, gli Enti Pubblici deputati alla governance dell’economia del territorio, utenti, imprese, associazioni di categoria e ordini professionali potranno fruire della “Dashboard Registro Imprese”, un servizio realizzato da InfoCamere per la Camera di Commercio di Palermo Enna.

La presentazione, in mattinata, a Enna, nella sede della Camera di Commercio, presenti il presidente Alessandro Albanese, con il segretario generale Guido Barcellona, il prefetto di Enna, Ignazio Portelli, il sindaco di Enna, Vladimiro Crisafulli, il presidente del Libero Consorzio comunale di Enna Piero Antonio Santi Capizzi, i componenti della giunta e del consiglio della Camera di Commercio Palermo Enna, i rappresentanti di InfoCamere, del presidente della sezione Sicilia dell’Albo gestori ambientali Cesare Arangio, del magnifico rettore Paolo Scollo, del presidente Cataldo Salerno dell’Università degli studi Kore, dei rappresentanti degli ordini professionali e delle associazioni di categoria della provincia di Enna.

I lavori sono stati introdotti da Margherita Bruno, consulente di InfoCamere. A seguire, sempre in rappresentanza di InfoCamere, sono intervenuti Domenico Tarantino, responsabile statistiche e analisi evoluta del dato, Enrico Gregorio, data scientist statistiche e analisi evoluta del dato e Paola Vantaggio, data analyst.





La Camera di Commercio di Palermo Enna impiegherà la Dashboard Registro Imprese ad accesso riservato per condurre analisi approfondite sulle dinamiche socioeconomiche del territorio, rispondendo anche a specifiche richieste avanzate dagli altri stakeholders pubblici a supporto della programmazione e dello sviluppo locale. La Dashboard consentirà di consultare ed esplorare un ampio patrimonio di dati aggregati come l’evoluzione demografica e le dinamiche del sistema produttivo (analisi di iscrizioni, cessazioni e tassi di crescita delle imprese), focus settoriali e sezioni speciali (Camera di commercio Palermo Enna ha individuato specifici settori chiave per l’analisi, tra cui agricoltura, artigianato, commercio, industria e turismo, oltre a integrare un’area apposita per l’Albo Gestori Ambientali Sicilia di cui è sede, profilazione dell’imprenditoria (monitoraggio dettagliato di imprese giovanili, femminili e straniere), indicatori demografici ed economici (dati sul commercio con l’estero e sulla popolazione residente derivati da fonti Istat).

Una versione specifica della Dashboard sarà anche accessibile liberamente a cittadinanza e imprese attraverso una sezione dedicata sul portale istituzionale della Camera di Commercio Palermo Enna.

“Fondato unicamente su fonti ufficiali e verificate, si tratta di uno strumento importantissimo – ha spiegato Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna – che unisce i dati provenienti dal Registro Imprese con le rilevazioni dell’Inps e dell’Istat, integrando inoltre, per la prima volta su scala nazionale, le informazioni della sezione regionale siciliana dell’Albo Gestori Ambientali. Un servizio che offriamo a tutti, in particolare alle governance delle imprese, delle associazioni e degli ordini professionali che hanno necessità di dati affidabili e utili alla programmazione delle varie attività, degli interventi e per assumere importanti decisioni”.





“Abbiamo illustrato, alla presenza del nostro Consiglio camerale – ha aggiunto Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio Palermo Enna – il funzionamento della piattaforma e le informazioni che sarà possibile ricavare su imprese, occupazione, settori produttivi, popolazione e commercio con l’estero. Con questa nuovo servizio mettiamo anche a disposizione di imprese e cittadini gratuitamente uno strumento semplice e concreto per conoscere meglio le dinamiche economiche del territorio, attraverso una sezione dedicata del portale istituzionale. La piattaforma si basa esclusivamente su fonti ufficiali e verificate e integra i dati del Registro Imprese con le rilevazioni di Inps e Istat e con le informazioni della sezione regionale siciliana dell’Albo Gestori Ambientali”.

“La digitalizzazione e la valorizzazione del patrimonio informativo delle Camere di Commercio rappresentano una leva strategica fondamentale per lo sviluppo locale”, ha dichiarato il direttore generale di InfoCamere, Paolo Ghezzi. “Con la nuova Dashboard realizzata per la Camera di Commercio di Palermo Enna, mettiamo la forza dei dati e delle nuove tecnologie al servizio delle istituzioni, delle imprese e dei cittadini. Trasformare dati complessi e ufficiali in informazioni accessibili e di facile consultazione significa offrire al territorio uno strumento concreto per leggere i cambiamenti economici in atto, guidare la programmazione e supportare le decisioni strategiche per il futuro dell’economia locale”, ha concluso Ghezzi.

Luogo: Enna, piazza giuseppe garibaldi, 1, ENNA, ENNA, SICILIA

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