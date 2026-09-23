L'accusa: "Mosca testa le nostre difese"

Un elicottero militare russo ha violato per pochi secondi lo spazio aereo della Polonia, membro della NATO, provenendo dall’enclave russa di Kaliningrad. È accaduto mercoledì, nello stesso giorno in cui, come riferisce l’agenzia Associated Press, la Russia ha colpito Kiev con attacchi di droni in pieno giorno mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky era all’Assemblea generale dell’Onu a New York. L’esercito polacco ha fatto decollare i caccia e messo in stato di allerta le forze di terra.

Cosa è successo al confine con Kaliningrad

Secondo il Comando operativo delle forze armate polacche, l’incursione è avvenuta poco dopo le 11 del mattino, a nord della città di Braniewo, vicino al confine con l’enclave fortificata di Kaliningrad. Il velivolo, un elicottero Mi-8, è entrato nello spazio aereo polacco alle 11:08 ora locale, restandovi per circa 42 secondi e spingendosi fino a una profondità massima di circa 300 metri.

I sistemi radar militari polacchi hanno tracciato in modo continuo il volo dell’elicottero. Sono stati fatti decollare i caccia e le forze di difesa a terra sono rimaste in stato di prontezza.

L’accusa: “Mosca testa le nostre difese”

Per il comando polacco non si è trattato di un episodio casuale. “La natura dell’incidente indica che la Russia sta ancora una volta testando la prontezza della nostra difesa aerea”, si legge nella nota diffusa su X, in cui i militari sottolineano che il sistema di protezione dello spazio aereo polacco opera 24 ore su 24.

Al momento la Russia non ha commentato l’episodio. Secondo quanto ricostruito, si tratterebbe del primo caso pubblicamente noto di un elicottero militare russo che attraversa il confine terrestre della Polonia.

Un confine sempre più teso

L’incursione si inserisce in una fase di crescente tensione lungo il fianco orientale della NATO. Nelle scorse settimane la Polonia ha più volte intercettato aerei russi in avvicinamento alle proprie acque territoriali nel Baltico. Il giorno prima, come ha reso noto il ministro della Difesa Władysław Kosiniak-Kamysz, i caccia polacchi avevano intercettato un aereo da ricognizione russo al largo della costa baltica.

La stessa AP ricorda che, in parallelo, l’esercito polacco ha collegato l’episodio dell’elicottero al quadro più ampio della guerra in Ucraina. Nella giornata di mercoledì, gli attacchi russi con droni su Kiev hanno provocato due morti e 41 feriti, mentre incendi e danni sono stati segnalati anche a Zaporizhzhia e Odesa.

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