Il prossimo 16 gennaio, a partire dalle ore 9:00, la Sala Migrino dell’Ospedale Umberto I di Enna ospiterà il convegno dal titolo “Innovazioni di Welfare tra Telemedicina ed Etnopsichiatria.

Ad aprire i lavori saranno le autorità locali con i saluti istituzionali di Emanuele Cassarà, Direttore Sanitario dell’ASP di Enna, Cataldo Salerno, Presidente dell’Università Kore di Enna, Maurizio Dipietro, Sindaco della Città di Enna, Paolo Ragusa, Coordinatore del “Consorzio Umana Solidarietà” e Mario Monge, Direttore generale del consorzio “Il Melograno”.

Durante il convegno interverranno numerosi esperti del settore. Massimo Campisi, Direttore dell’U.O.S. di Lungodegenza e Telemedicina e dell’esecuzione del progetto, illustrerà le “Azioni dalla telemedicina all’etnopsichiatria”. A seguire Vincenzo Di Natale, psicologo presso l’Ambulatorio di Etnopsichiatria, spiegherà come la telemedicina possa integrarsi nell’approccio etnopsichiatrico.

Luciano Panetta, responsabile del progetto Telemedicina PNRR, presenterà il tema della “Strutturazione del programma di tele-etnopsichiatria”, mentre Vania Marchionna, responsabile del Mainstreaming del progetto, approfondirà il tema del legame tra territorio e salute, con un intervento intitolato “Il territorio e il suo potere”.

L’evento vedrà anche l’intervento di Carmela Murè, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Enna, che affronterà il tema del trauma del migrante e l’intervento dell’ambulatorio di etnopsichiatria in ASP.

Antonio Messina, Direttore dell’U.O. SPDC dell’Ospedale Umberto I di Enna, interverrà sul tema “Etnopsichiatria in SPDC”.

Tra i relatori figura anche Adriano Schimmenti, Professore Ordinario di Psicologia Dinamica e Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Uomo e della Società presso l’Università Kore di Enna, con un intervento su “L’ombra del carnefice: il trattamento integrato dei migranti vittime di tortura”.

Sergio Severino, Professore Ordinario di Sociologia Generale presso l’Università Kore di Enna, offrirà una prospettiva sociologica sulle politiche migratorie e gli strumenti dell’integrazione.

Chiuderà la serie di interventi Maria Pistillo, psicoterapeuta e coordinatrice degli Ambulatori di Etnopsichiatria di Enna, con un focus sulle “Attività ambulatoriali: dalla clinica all’arteterapia”.

Le conclusioni saranno affidate a Mario Zappia, Direttore Generale dell’ASP di Enna, mentre la moderazione sarà curata dalla giornalista Elisa Petrillo.

Il convegno, organizzato dal Consorzio Umana Solidarietà s.c.s., dall’ASP di Enna e dalla Società cooperativa sociale Onlus “Il Melograno” in collaborazione con il Comune di Enna e l’Università degli Studi di Enna Kore, rappresenta un’occasione preziosa per approfondire le sfide e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie sanitarie e dagli approcci di cura innovativi, con un’attenzione particolare alle esigenze dei migranti.

L’evento, rientra tra le iniziative finanziate dall’Unione Europea all’interno del programma NextGenerationEU nell’ambito dell’Ex PNRR Misura M5C3, Investimento 1, Linea di intervento 1.1.1 – Interventi Speciali per la coesione territoriale “Strategia Nazionale per le aree interne” “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’iniziativa sarà seguita dai media locali, con il supporto del Centro Studi C.E.S.T.A. e la partecipazione delle testate giornalistiche “Il Solidale” e “WebRadio Giovani per i Giovani”.





