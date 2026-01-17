La Procura ha formulato le richieste di condanna nel corso del processo, denominato Euripide, in corso al Tribunale di Siracusa su un traffico di droga tra la Sicilia ed il Nord Italia.

Le misure

L’operazione eseguita tra Siracusa, Milano, Pavia, Potenza e altre province, venne portata a termine nel maggio del 2015 con 30 provvedimenti cautelari nei confronti di persone accusate a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico di cocaina, hashish, eroina e marijuana. Alcuni indagati furono raggiunti da ordinanze di custodia in carcere, altri sottoposti a misure restrittive come gli arresti domiciliari o l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

I sequestri

Vennero fuori casi di intestazione fittizia di beni con sequestri di patrimoni, immobili e mezzi utilizzati nella presunta attività criminale, per un valore complessivo dichiarato di diversi milioni di euro.

Gli altri procedimenti

Nel corso del procedimento, alcuni imputati hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato, per altri è scattata la prescrizione ma nel processo ordinario sono 6 gli imputati.

Le richieste

Il pm ha chiesto l’assoluzione per Angelo Messina e poi 24 anni e Francesco Messina, 15 anni a Carmelo Minimo, gli unici a cui viene contestata l’associazione a delinquere; 10 anni a Angelo Tagliata, 9 anni a Diego Tortorici, 9 anni a Roberta Cilio. Nel collegio difensivo, ci sono gli avvocati Junio Celesti, Gianbattista Rizza e Giorgio D’Angelo.