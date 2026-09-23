La Confelp (Confederazione Europea Lavoratori e Pensionati), organizzazione sindacale riconosciuta a livello nazionale, ha celebrato a Giardini Naxos il decennale della fondazione. Protagonista della convention il Segretario Generale e fondatore Turi Orlando, il suo discorso, letto dall’attore Daniele Segalin, ha ripercorso dieci anni di crescita tra continui applausi. Ad aprire i lavori i saluti del sindaco di Giardini Naxos, Agatino Salvatore Bosco.





Il Segretario Nazionale e cofondatore Antonio Valastro ha rivendicato una realtà partita «da zero» e oggi presente in quindici regioni con oltre duecento uffici, firmataria di contratti collettivi nazionali e impegnata su formazione, legalità e tutela di lavoratori e pensionati: «Dieci anni fa eravamo un’idea, oggi siamo una casa». Renato Loiero, Consigliere per le politiche di bilancio ed economiche del Presidente del Consiglio, ha portato i saluti della premier Giorgia Meloni illustrando gli interventi del Governo a favore dei lavoratori. Il Sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon ha inviato un messaggio di auguri. Numerosi gli interventi di rappresentanti istituzionali e del mondo associativo, in sala e in collegamento video.





Due le tavole rotonde, «Confelp sui Territori» e «I prossimi dieci anni cominciano da qui», con rappresentanti delle strutture provenienti da tutta Italia. Le conclusioni, affidate a Simone Conti (Area Sviluppo Confederale), hanno lanciato la sfida «Confelp 2036»: «Comincia dalla scelta di sentirci parte della stessa storia. Comincia da qui”

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