Ancora altri due importanti appuntamenti in calendario per “Giarre città educativa”, promossa dall’ assessorato comunale alle P.P.O.O, con il patrocinio del Mic e dell’Ars Sicilia. L’attrice Lucia Sardo sarà protagonista di un talk, dove si racconterà “A tu per tu”,domenica 12 novembre, al Salone degli Specchi, ore 20.

Lucia Sardo è una speciale attrice siciliana, premiata come attrice protagonista con il Nastro d’ Argento per il film “Picciridda”. L’ attrice ha contribuito enormemente al cinema e al teatro italiano, rallegrando il pubblico e invitandolo a pensare. Una buona interprete, innanzitutto, un’ottima regista, un’attivista in prima linea contro la mafia. La grande attrice Lucia Sardo viene spesso ricordata per uno dei personaggi più iconici della sua carriera: Felicia Impastato nel film “I Cento passi”. Un’iconica madre combattente di Cinisi, una delle partigiane più determinate della resistenza contro la mafia, una donna che ha dato alla Sicilia una speranza concreta di riscatto e cambiamento. Lucia Sardo attraverso la sua carriera e momenti di vita quotidiana donerà un ritratto di sé.

Venerdì 17 novembre, alle 20 al Cine Teatro Rex, è in programma un incontro con Pippo Franco, che parlerà di vita, arte, natura e salute, spettacolo ad ingresso libero. Un personaggio iconico dello spettacolo italiano, a tutto tondo ed una lunga carriera alle spalle come comico, cabarettista, attore, presentatore e persino cantante. Pippo Franco porterà il suo spettacolo a Giarre, dove affronterà il tema del benessere e dei corretti stili di vita partendo dall’arte e dalla poesia. La particolarità dello spettacolo è che il tema dell’alimentazione, del benessere e del valore della vita saranno trattati in modo originale e insolito, partendo proprio dall’arte che non solo sa suscitare emozioni, ma soprattutto conduce alla riflessione, perché l’arte è soprattutto pensiero. Dunque un viaggio introspettivo per l’uomo per affrancarlo da una serie di vizi, convenzioni, schemi e tra questi anche il meccanismo del rapporto con il cibo.

Giarre , 09.11.23 U.S/P.T

U.S COMUNE DI GIARRE R.G

.

Luogo: COMUNE DI GIARRE, VIA CALLIPOLI, 81

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.