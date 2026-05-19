Tornano gli appuntamenti con la Fe.Ba.Si. – Federazione Bandistica Siciliana: dopo il primo incontro a Trecastagni (CT) in programma il secondo appuntamento de Le Giornate di Ascolto 2026 in programma domenica 24 Maggio a Gibellina (TP). Saranno protagoniste cinque Orchestre e Bande Musicali provenienti dalla Sicilia occidentale che si esibiranno in un contesto unico dedicato all’ascolto, alla formazione e alla valorizzazione musicale. L’iniziativa, promossa dalla Fe.Ba.Si. presieduta dal M° Alfio Zito, rappresenta un’importante occasione di confronto e crescita artistica per il mondo bandistico siciliano.





Le Giornate di Ascolto non sono un concorso tradizionale: nessun premio o classifica, ma un’importante occasione di crescita e confronto per le bande musicali attraverso il contributo di professionisti di alto livello. A valutare le esibizioni sarà una giuria di prestigio nazionale composta da Fabio Portè, Claudio Mandonico e Angelo Bolciaghi, figure di riferimento del panorama bandistico italiano, impegnate da anni nella direzione, nella formazione e nella diffusione della cultura musicale. La commissione fornirà alle formazioni partecipanti un dettagliato riscontro tecnico, soffermandosi su aspetti fondamentali quali intonazione, purezza del suono, tecnica esecutiva, articolazione e dinamica. Indicazioni preziose che contribuiranno alla loro crescita artistica e al miglioramento complessivo delle performance. L’evento si conferma così come un significativo momento di formazione, valorizzazione e condivisione per le bande musicali, autentico cuore pulsante della tradizione culturale dei territori siciliani.





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