Giovedì 11 dicembre 2025, alle ore 16:30, nell’Aula Magna del Liceo Artistico “Raffaele Libertini” (Via Luigi Einaudi, 5 – Grammichele), si terrà la presentazione del progetto Take Care 2.0 – Azioni per il contrasto alla povertà educativa nel Distretto Socio-Sanitario 13.

Il progetto gestito dall’associazione La Città Felice Onlus, in partenariato con il Comune di Grammichele, il Circolo MCL “Don Rosario Pepe” di Mineo e il Liceo Artistico Regionale “R. Libertini” con annessa scuola media di Grammichele, é finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU- annualità 2024, nell’ambito del PNRR, Missione 5 – Componente 3 – Investimento 3 Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco del Comune di Grammichele, Pippo Greco; del Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Regionale “Raffaele Libertini” di Grammichele, Salvo Caruso; della Componente del Direttivo Ass. “Città Felice Onlus”, Marianna Marisa Casemi.

Seguiranno la presentazione del progetto a cura della Coordinatrice, Sandra Manzella; gli interventi della Rappresentante del gruppo studentesco, Nadia Palmieri, e del Presidente del Rotary Club Grammichele Sud Simeto, Massimo Guccione. Verranno, inoltre, illustrate le Linee Guida Ministeriali contro il Cyberbullismo, presentate dall’Educatrice Giovanna Calandra e dall’Assistente sociale Ludovica Mandrà; e una visita ai locali e ai laboratori scolastici.

