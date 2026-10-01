Il futuro della transizione energetica passa dalle competenze e dalla qualificazione degli impianti. È questo il messaggio chiave al centro del convegno promosso da Confartigianato Imprese Sicilia dal titolo “Gli impiantisti accendono il futuro. Innovazione, competenze e transizione energetica”, in programma giovedì 2 ottobre, alle 14,30 nella Sala Pirandello di Sicilia Fiera a Misterbianco, in provincia di Catania, all’interno della manifestazione di HEYSUN – Expo della Transizione Energetica.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Emanuele Alessandro Virzì, presidente di Confartigianato Imprese Sicilia, Alessandro Guglielmino, presidente di Confartigianato Imprese Catania, Antonio Passalacqua, presidente Termici Confartigianato Imprese Sicilia, e Biagio Rosella Musicò, presidente Elettricisti Confartigianato Imprese Sicilia.





Il confronto metterà al centro il ruolo delle imprese dell’impiantistica nell’evoluzione del sistema energetico, tra nuove tecnologie, aggiornamento professionale, sicurezza, efficientamento degli edifici, energie rinnovabili e mobilità elettrica. Un tema particolarmente attuale all’interno di HEYSUN, che riunisce imprese, istituzioni, università, centri di ricerca e operatori del settore per affrontare le principali trasformazioni legate alla transizione energetica.

Nel corso del convegno Giuseppe Baiunco, legale rappresentante di OIT, approfondirà “Il Conto Termico 3.0: compilazione delle pratiche RCE per impianti frigoriferi”, mentre Vincenzo Lo Cascio, dell’ASP Palermo, parlerà di autoproduzione di energia e sistemi di accumulo (storage), con particolare attenzione alla sicurezza antincendio, alle criticità e alle soluzioni progettuali negli edifici dotati di CPI.

Spazio quindi alla riqualificazione degli edifici con Roberto Sannasardo, Energy Manager della Regione Siciliana, che affronterà “La nuova stagione delle ristrutturazioni: ruolo degli impiantisti nella sfida delle case green”.





La transizione energetica sarà analizzata anche dal punto di vista della mobilità. Matteo Torneo, Service Manager di Katanè Auto – Gruppo Stellantis, illustrerà “Il futuro della mobilità elettrica: le nuove opportunità per il settore impianti”, evidenziando le prospettive che l’elettrificazione dei trasporti può aprire per le imprese specializzate nell’installazione e nella gestione degli impianti.

A chiudere i lavori sarà Andrea Di Vincenzo, segretario di Confartigianato Imprese Sicilia.

Il convegno rappresenta per Confartigianato Sicilia un momento di approfondimento dedicato a una categoria professionale chiamata a svolgere un ruolo sempre più centrale nella trasformazione del sistema energetico. La diffusione delle fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo, della mobilità elettrica e degli interventi di efficientamento degli edifici richiede infatti competenze tecniche aggiornate e una crescente capacità delle imprese di accompagnare famiglie, aziende e territori nelle nuove esigenze legate all’energia.