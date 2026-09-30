Sarebbe in terapia intensiva

Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Il ricovero del critico d’arte ed ex deputato, 74 anni, è confermato dalla stessa struttura ospedaliera e da fonti sanitarie.

Cosa si sa del ricovero

La notizia è stata confermata da fonti del Policlinico Gemelli, che hanno dato conto della presenza di Sgarbi nella struttura capitolina. Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle sue condizioni né sui motivi del ricovero.

Secondo il sito ilgraffio.net, l’ex deputato sarebbe in gravi condizioni, in terapia intensiva.

Tuttavia, per un quadro certo sullo stato di salute occorrerà attendere eventuali comunicazioni ufficiali.