Ad Ancona

Un operaio è morto per le ustioni riportate in un incidente avvenuto nella tarda serata di ieri, martedì 29 settembre, durante il turno notturno, nello stabilimento Fincantieri di Ancona. Un secondo lavoratore è rimasto ferito in modo gravissimo ed è stato trasferito al centro Grandi ustionati di Pisa. I due, dipendenti di una ditta appaltatrice, sono stati investiti da una fiammata mentre lavoravano su una nave all’interno di un capannone. I sindacati hanno proclamato uno sciopero di otto ore.

Cosa è successo nello stabilimento

L’incidente è avvenuto intorno alle 22.15. Per cause ancora in fase di accertamento, una fiammata ha investito i due operai impegnati nella lavorazione su una nave, nella parte centrale dello stabilimento.

L’operaio deceduto, secondo le prime informazioni un uomo di 55 anni di origine tunisina, padre di famiglia e residente ad Ancona, è arrivato al pronto soccorso in condizioni disperate. Nonostante il trasferimento immediato in codice rosso, poche ore dopo ne è stato constatato il decesso.

Il secondo lavoratore, un uomo di 29 anni di origine bengalese, padre di due figli, è stato assistito nella Clinica di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Ancona per ustioni in varie parti del corpo, prima del trasferimento al centro Grandi ustionati di Pisa, dove è arrivato in condizioni gravissime.

Le indagini sulla dinamica

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario, i vigili del fuoco e le Volanti della polizia. La ricostruzione dell’incidente è affidata alla Polmare, con i rilievi della Polizia scientifica.

Gli accertamenti puntano a chiarire cosa abbia provocato la fiammata. Secondo una prima ipotesi, ancora da verificare, potrebbe essere stata innescata da una scintilla durante un’operazione di taglio con cannello e acetilene.

Lo sciopero e la reazione dei sindacati

I sindacati Fiom, Fim e Uilm, che hanno tenuto un presidio davanti allo stabilimento, hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia dell’operaio scomparso e proclamato uno sciopero di otto ore per ogni turno lavorativo.

La nota di Fincantieri

Sull’accaduto è intervenuta anche l’azienda. Fincantieri “esprime profondo cordoglio per la scomparsa del lavoratore vittima dell’incidente avvenuto ieri sera nel cantiere di Ancona e manifesta la propria vicinanza alla sua famiglia e ai suoi colleghi”, si legge in una nota, in cui il gruppo si dice vicino anche all’altro operaio ferito.

L’azienda ha precisato che l’incidente ha riguardato due lavoratori di una ditta esterna e che “nell’immediatezza sono stati prontamente allertati i soccorsi e attivate le procedure di emergenza previste”. Fincantieri, conclude la nota, “è a disposizione delle autorità competenti e sta assicurando la massima collaborazione agli accertamenti in corso per fare piena luce sulla dinamica dell’accaduto”.

Immagine generata con l’AI.