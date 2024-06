“Il Giardino dei Ricordi” è il titolo della personale dell’artista Carmen Frisina in corso a Isola delle Femmine, in provincia di Palermo, negli spazi del Saracen Sands Hotel & Congress Centre, in via Libertà 128/a, dove la mostra è stata inaugurata lo scorso 23 giugno e rimarrà fruibile gratuitamente fino all’8 luglio.

Il vernissage si è svolto alla presenza del sindaco di Isola delle Femmine, dottor Orazio Nevoloso e della dottoressa Daniela Ducato, general manager del Saracen Sands Hotel & Congress Centre; relatore è stato il Maestro Mauri Lucchese.

Di recente, Carmen Frisina è stata selezionata e inserita nel catalogo dell’Istituto Nazionale della Cultura con una sua opera, su iniziativa del professore Giorgio Gregorio Grasso. Lo storico e critico dell’arte terrà una conferenza in occasione del finissage della mostra di Carmen Frisina, che si svolgerà alle 18:00 del 7 luglio prossimo.

Nata a Palermo, città dove vive, Carmen Frisina ha da sempre manifestato, come il padre, una forte inclinazione per l’arte.

Dopo la laurea ha svolto la professione d’insegnante e in seguito, sempre più affascinata dall’arte, si è dedicata con grande successo di pubblico e critica alla pittura, prediligendo la tecnica a olio.

L’espressività pittorica di Carmen Frisina si distingue per la straordinaria capacità, propria dell’artista, di “dialogare” con lo spettatore, al quale trasmette con forte intensità vibrazioni romantiche e poetiche.

Il bello, anche metafisico, è il protagonista assoluto delle sue opere che spesso declinano il tema dell’attesa, intesa come tensione umana all’insegna del realismo e della soggettività.

La sua è un‘impronta che mescola il tratto poetico a quello documentario, all’insegna di un’eleganza formale senza eguali.

Nella sua straordinaria carriera artistica, sono innumerevoli i riconoscimenti ricevuti: tra i più prestigiosi, figura il Premio “Dante e la Divina Commedia” a Ravenna.

Raffinatezza, capacità di rivisitare il passato e modernità sono gli elementi più ricorrenti nella produzione pittorica di Carmen Frisina, tra le artiste siciliane più note e apprezzate in assoluto del panorama nazionale.

Luogo: Saracen Sands Hotel & Congress Centre, via Libertà , 128a, ISOLA DELLE FEMMINE, PALERMO, SICILIA

