Nonostante un ritiro per la rottura del motore, il gentleman driver siciliano Roberto Chiaramonte Bordonaro (Renault Alpine A/110), coadiuvato per l’occasione dal suo inedito coequipier Michele Merendino, si è fregiato del titolo di categoria nell’ultimo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Velocità Circuito Auto Storiche

Bicchiere mezzo pieno per la scuderia Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl) in quel di Magione, teatro lo scorso fine settimana della 2 Ore Storiche, settimo nonché ultimo appuntamento dell’edizione 2024 del Campionato Italiano Velocità Circuito Auto Storiche (CIVCA). Nonostante la trasferta in Umbria si sia rivelata alquanto travagliata e risoltasi con un ritiro, infatti, l’esperto portacolori Roberto Chiaramonte Bordonaro, alla guida dell’ammirata Renault Alpine A/110 di 2° Raggruppamento curata da Terrosi, si è fregiato nonostante tutto del titolo tricolore in classe GTS/1600 (già vinto peraltro nel 2021). Un risultato, quello conseguito dal gentleman driver siciliano occasionalmente in coppia sul tracciato perugino con il corregionale Michele Merendino, in virtù dei tre successi consecutivi ottenuti lo scorso giugno a Misano, a settembre a Imola e a ottobre a Monza.

«È cominciata decisamente male, sin dalla giornata di sabato. Il mio coequipier, infatti, ha percorso appena 200 metri nel corso della prima sessione delle prove libere fino a quando è stato costretto a fermarsi per la rottura dell’alberino della frizione» – ha raccontato Bordonaro – «Un imprevisto che, seppur successivamente risolto con la sostituzione del pezzo, ci ha impedito di prender parte alle qualifiche ufficiali. Pertanto, la domenica siamo partiti dal fondo dello schieramento. Il primo stint è toccato a Michele, autore di una rimonta strepitosa tanto da risalire dalla 17esima fila fino all’ottava posizione assoluta. Entrato ai box, gli sono subentrato per il previsto cambio pilota. Una volta rientrato in pista, però, alcuni problemi già accusati al motore poco prima del pit stop si sono ulteriormente aggravati durante il mio turno di guida tanto da obbligarmi a “posteggiare” definitivamente la vettura dopo aver percorso, credo, una decina di giri. Peccato, eravamo molto competitivi. Avremmo potuto chiudere in bellezza. Se ne riparla nel 2025». Una stagione agonistica, quella ventura, che sarà l’ultima per il “veterano” Bordonaro, giunto alla soglia degli 80 anni che compirà a febbraio.





Calendario Campionato Italiano Velocità Circuito Auto Storiche 2024

20/21 aprile – Vallelunga; 8/9 giugno – Pergusa; 22/23 giugno – Misano; 24/25 agosto – Mugello; 7/8 settembre – Imola; 5/6 ottobre – Monza; 16/17 novembre – Magione.





