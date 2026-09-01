Grande musica e contaminazione di generi sono al centro di “Sconfinamenti ed incursioni musicali”, il concerto del quartetto di sax e pianoforte promosso dalla Fondazione Culturale “Gioacchino Arnone”, in collaborazione con il Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo, e inserito nel cartellone delle manifestazioni del 51° Premio di Poesia “Città di Marineo”.





L’appuntamento è per venerdì 4 settembre 2026, alle ore 21.00, nella Chiesa Madre di Marineo. Protagonista sarà una formazione nata al Conservatorio palermitano, composta dai sassofonisti Ignazio Calderone, Federico Alba, Gaetano Costa e Ignazio Moscato, insieme al pianista e arrangiatore Giosi Infarinato, autore degli arrangiamenti pensati appositamente per l’ensemble.





Il programma propone un viaggio attraverso linguaggi e atmosfere differenti, superando i confini tra musica classica, jazz, teatro musicale e pop. Le “incursioni” toccheranno le opere di Dmitrij Šostakovič e Kurt Weill, lo swing di Duke Ellington, le melodie di Irving Berlin, le suggestioni cinematografiche di Hans Zimmer e l’energia del soul e del pop di Stevie Wonder. Un repertorio eterogeneo e originale, nel quale brani appartenenti a epoche e generi diversi acquistano una nuova veste sonora grazie agli arrangiamenti di Infarinato. Sax e pianoforte dialogheranno così in un percorso musicale dinamico e ricco di sfumature, pensato per sorprendere il pubblico e trasformare la contaminazione in una vera esperienza d’ascolto.



Luogo: Chiesa Madre, Piazza Sante Sigolene, 1, MARINEO, PALERMO, SICILIA

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