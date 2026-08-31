In provincia di Viterbo

Stava cambiando le ruote alla sua auto quando la macchina gli è franata addosso. Un uomo di quarant’anni è morto così, sabato scorso, a Grotte Santo Stefano, in provincia di Viterbo.

Della sua morte si è saputo soltanto oggi.

Il cric ha ceduto

La ricostruzione dei carabinieri è ancora in corso, ma l’ipotesi più probabile è la più banale e la più temuta da chiunque abbia mai messo mano a una ruota.

L’uomo aveva sollevato la vettura con il cric per sostituire gli pneumatici. A un certo punto il martinetto avrebbe ceduto, oppure sarebbe scivolato. La macchina è venuta giù di colpo e lui è rimasto incastrato sotto la scocca.

È il tipo di incidente su cui i meccanici mettono in guardia da sempre. Il cric serve a sollevare il veicolo, non a tenerlo su: per lavorarci sotto servono i cavalletti di sostegno. Basta un appoggio che slitta, un terreno che cede di un centimetro, e sopra ci sono più di mille chili.

I soccorsi

I vigili del fuoco sono arrivati sul posto e hanno sollevato l’auto per estrarre l’uomo da sotto il mezzo.

Lo hanno affidato ai sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo. I tentativi sono andati avanti sul posto per parecchio tempo.

Non c’è stato niente da fare. Ai medici non è rimasto che constatare il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale, che hanno avviato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica.

Il cordoglio di Sipicciano

L’uomo viveva a Sipicciano, una frazione del Viterbese distante alcuni chilometri dal luogo dell’incidente. È lì che la notizia ha colpito più duro.

Nella giornata di oggi l’amministrazione comunale ha diffuso una nota: “Il Comune si stringe alla famiglia Perelli per la tragica e prematura scomparsa di Mohamed – si legge nella nota -. La notizia della sua morte ha profondamente colpito tutta la nostra comunità. Una vita spezzata troppo presto, in una tragica circostanza, lascia dolore e sgomento. A Mohamed, il nostro commosso ricordo. Alla sua famiglia, le più sentite condoglianze”.