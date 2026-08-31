Dramma a Roma

Tre persone sono state trovate morte in un appartamento di via dell’Antracite, nel quartiere Pietralata di Roma. Sono un uomo, una donna e la loro bambina.

I corpi erano nella camera da letto e presentavano ferite da arma da fuoco. Nella stessa stanza è stato trovato ucciso anche il cane di famiglia.

Gli inquirenti non escludono che si sia trattato di un omicidio-suicidio. È al momento un’ipotesi, non un dato accertato.

L’allarme e l’intervento

La scoperta è avvenuta nel primo pomeriggio di lunedì, intorno alle 13.

A far scattare l’allarme è stata una richiesta arrivata da un familiare, che non riusciva a mettersi in contatto con loro.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Hanno forzato la porta dell’appartamento e all’interno hanno trovato i tre corpi.

Le indagini

Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri della compagnia di Montesacro, intervenuti nell’immobile subito dopo i vigili del fuoco.

La dinamica non è ancora stata ricostruita. Le verifiche dovranno stabilire chi abbia utilizzato l’arma, quale sia stata la sequenza degli spari e quali circostanze abbiano portato alla morte dei tre, un uomo di 32 anni, una donna di 31, e la loro figlia di 5 anni, affetta da disabilità.

Se stai attraversando un momento difficile. Parlarne aiuta. Telefono Amico Italia risponde al 02 2327 2327 e in chat dal sito telefonoamico.it. Il Telefono Azzurro è raggiungibile al 19696. In caso di emergenza il numero unico è il 112. Sono servizi gratuiti e attivi.