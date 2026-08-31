Un uomo di 78 anni è morto ieri sera a Vicenza, travolto da un’auto mentre si trovava già riverso sull’asfalto. È accaduto intorno alle 21 nella zona di Settecà, lungo strada Padana in direzione Padova.
La ricostruzione dei carabinieri deve ancora rispondere a due domande. Perché l’uomo si trovasse a terra e se fosse ancora vivo nel momento in cui l’auto lo ha investito.
Cos’è successo intorno alle 21
Secondo i primi accertamenti l’anziano era già a terra quando è sopraggiunta la vettura.
La causa ipotizzata per quella caduta è un malore. Si tratta però di un’ipotesi, non di un dato accertato.
L’auto che arrivava lungo la strada non sarebbe riuscita a evitarlo. L’impatto è stato inevitabile.
Il conducente si è fermato
Chi era alla guida non ha proseguito.
Il conducente si è fermato e ha lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i medici del Suem, il servizio di emergenza sanitaria del Veneto.
L’intervento è stato immediato, ma per il settantottenne non c’era già più niente da fare.
Le due domande aperte
La dinamica è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri e resta appesa a due punti.
Il primo riguarda il motivo per cui l’uomo si trovasse sull’asfalto. L’ipotesi del malore è quella indicata dai primi accertamenti, ma non è stata confermata.
Il secondo riguarda il momento della morte. Non è ancora stato stabilito se l’anziano fosse ancora vivo quando la vettura lo ha travolto.
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