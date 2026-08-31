A Vicenza

Un uomo di 78 anni è morto ieri sera a Vicenza, travolto da un’auto mentre si trovava già riverso sull’asfalto. È accaduto intorno alle 21 nella zona di Settecà, lungo strada Padana in direzione Padova.

La ricostruzione dei carabinieri deve ancora rispondere a due domande. Perché l’uomo si trovasse a terra e se fosse ancora vivo nel momento in cui l’auto lo ha investito.

Cos’è successo intorno alle 21

Secondo i primi accertamenti l’anziano era già a terra quando è sopraggiunta la vettura.

La causa ipotizzata per quella caduta è un malore. Si tratta però di un’ipotesi, non di un dato accertato.

L’auto che arrivava lungo la strada non sarebbe riuscita a evitarlo. L’impatto è stato inevitabile.

Il conducente si è fermato

Chi era alla guida non ha proseguito.

Il conducente si è fermato e ha lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i medici del Suem, il servizio di emergenza sanitaria del Veneto.

L’intervento è stato immediato, ma per il settantottenne non c’era già più niente da fare.

Le due domande aperte

La dinamica è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri e resta appesa a due punti.

Il primo riguarda il motivo per cui l’uomo si trovasse sull’asfalto. L’ipotesi del malore è quella indicata dai primi accertamenti, ma non è stata confermata.

Il secondo riguarda il momento della morte. Non è ancora stato stabilito se l’anziano fosse ancora vivo quando la vettura lo ha travolto.