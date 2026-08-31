A Fabriano (Ancona)

Cinque euro. Tanto è costato il biglietto che a Fabriano ha fruttato mezzo milione.

È successo domenica 23 agosto, in un bar di piazzale XX Settembre, a due passi dalla stazione. Qualcuno è entrato, ha comprato un Gratta e Vinci della serie “20X New”, lo ha grattato. Sotto la patina d’argento è comparso il numero 23, e accanto la cifra: 500mila euro.

Poi quella persona è uscita dal bar e si è portata via il tagliando. Da allora, silenzio. Come quasi sempre succede in questi casi.

Otto giorni di silenzio

La cosa più curiosa di questa storia è che nessuno ne ha saputo nulla per più di una settimana.

La vincita è del 23 agosto. La notizia è uscita solo stamattina, otto giorni dopo. Nel frattempo il bar ha continuato ad aprire, a servire caffè, a vendere altri tagliandi, e chi passava di lì non immaginava che da quel banco fosse uscito il biglietto più fortunato dell’anno in provincia di Ancona.

Il numero 23, il giorno 23

C’è una coincidenza che a Fabriano avranno già notato tutti.

Il numero risultato vincente sul tagliando è il 23. E il 23 è anche il giorno in cui quel biglietto è stato comprato e grattato.

Non significa niente, ovviamente. Ma è esattamente il genere di dettaglio che, nei bar, tiene banco per settimane.

Adesso viene la parte noiosa

Mezzo milione non si ritira alla cassa del bar.

Per premi di quell’importo il tagliando va portato agli uffici premi del concessionario, con un documento d’identità. Si fanno le verifiche sull’autenticità del biglietto, poi si aspetta. E sulla cifra scritta sul tagliando lo Stato trattiene la sua parte: quello che arriva sul conto è meno di cinquecentomila. Ma è sempre una grossa cifra.

Non è dato sapere se chi ha vinto abbia già completato la procedura.

Gioco responsabile. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono indicate nelle regole di ciascuna serie, approvate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e consultabili anche presso i punti vendita. Chi ritiene di avere un problema con il gioco d’azzardo può chiamare il numero verde nazionale 800 558 822, dal lunedì al venerdì, o rivolgersi ai servizi per le dipendenze della propria azienda sanitaria.