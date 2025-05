Con delibera di Giunta è stata approvata la graduatoria definitiva delle proposte progettuali nell’ambito del processo di “democrazia partecipata” del Comune di Mascali, per l’anno 2024. Ogni anno, il bilancio di previsione del Comune di Mascali riserva una quota, pari ad almeno il 2% delle assegnazioni regionali, a iniziative di democrazia partecipata, in ottemperanza alla legge regionale 5/2014. Quest’anno, per la prima volta, i mascalesi sono stati chiamati a esprimere la propria preferenza attraverso votazioni online o in presenza, nell’ambito del progetto “Spendiamoli insieme” promosso dall’associazione Parlament Watch.





Dopo un’iniziale fase di valutazione tecnica delle proposte pervenute, i cittadini hanno avuto la possibilità di scegliere il progetto ritenuto più meritevole. E la scelta è ricaduta con chiarezza sul fronte della tutela animale.

Con 191 voti, il progetto presentato dalla Guardia Nazionale Ambientale di Mascali si è aggiudicato il finanziamento. L’iniziativa prevede la realizzazione di 5 stalli per il ricovero temporaneo di cani randagi, sequestrati o maltrattati. La somma assegnata ammonta a 8.260,73 euro, di cui 7 mila euro per la creazione degli stalli e la restante somma per l’acquisto di un defibrillatore con il supporto dell’associazione Misericordia. Un’opera che risponde a un’esigenza sentita sul territorio e che garantirà un primo punto di accoglienza per animali in difficoltà.







Grande soddisfazione è stata espressa dal vice sindaco Veronica Musumeci, che ha sottolineato “il successo di questa prima esperienza di coinvolgimento diretto della cittadinanza nella gestione delle risorse comunali”. Anticipando che, “nelle prossime settimane verrà pubblicato l’avviso per le proposte progettuali relative all’anno 2025”, confermando l’impegno dell’Amministrazione a proseguire su questa strada di trasparenza e partecipazione.

