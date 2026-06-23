Domenica 28 giugno alle ore 11:00 presso la suggestiva Pirrera Sant’Antonio – Cava del Barocco prende vita CAVEAT! – Insoliti Ignoti, il nuovo format esperienziale ideato dal Teatro del Misfatto APS in collaborazione con la Fondazione Museo Pino Valenti da Melilli.

Non si tratta di una semplice visita guidata

I partecipanti saranno coinvolti in un percorso interattivo in cui narrazione, teatro dal vivo e valorizzazione del patrimonio si intrecciano in un’esperienza immersiva e fuori dagli schemi.

Durante la visita, infatti, il percorso verrà improvvisamente interrotto da enigmatici personaggi che emergeranno dalla pietra per raccontare frammenti di storie, lasciare indizi e confondere le carte, trasformando il pubblico in parte attiva dell’esperienza.





Tra racconti, intuizioni e incontri inattesi, i visitatori saranno chiamati a osservare, ascoltare e mettere alla prova il proprio intuito per svelare identità e segreti nascosti. Un’occasione originale per scoprire la storia, le tradizioni e le curiosità della Pirrera Sant’Antonio attraverso il linguaggio coinvolgente del teatro, in un’atmosfera sospesa tra realtà e finzione.

CAVEAT! – Insoliti Ignoti propone così un nuovo modo di vivere il patrimonio culturale: non più soltanto da osservare, ma da attraversare, interpretare e persino decifrare. Un’esperienza pensata per famiglie, gruppi di amici, appassionati di storia e curiosi di ogni età.





Perché questa volta la domanda sarà una sola: riuscirai a riconoscere gli Insoliti Ignoti?

Vi aspettiamo alla Pirrera Sant’Antonio – Cava del Barocco, C.da Pianazzo a Melilli (SR)

Info e altri modi per prenotare:

350 1266456 (anche WhatsApp)

visit@fondazionepinovalenti.it

Luogo: Pirrera di Sant’Antonio, Pianazzo, Snc, MELILLI, SIRACUSA, SICILIA

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