Si svolgerà a Messina il prossimo 6 ottobre la tradizionale giornata di inizio anno proposta dal movimento di Comunione e Liberazione alla ripresa dell’anno sociale. L’appuntamento per gli aderenti al movimento della regione Sicilia e per chiunque vorrà partecipare, è alle 10,30 al PalaCultura in Viale Boccetta, 373. Tema di quest’anno “Chiamati cioè mandati: l’inizio della missione”, lo stesso già affrontato il 21 settembre scorso a Milano nel convegno che ha aperto la serie delle Giornate di inizio anno degli adulti di Comunione e Liberazione con un intervento di Davide Prosperi, presidente della Fraternità. Nelle settimane successive lo stesso gesto si sta svolgendo in altre 26 città italiane e in 73 Paesi all’estero.

“La missione non è un dovere, un’aggiunta, ma è la fecondità di una appartenenza, che si esprime lì dove siamo, ed è il compimento di noi stessi: siamo fatti per questo”. Questo il cuore del messaggio che con semplicità richiama l’origine della missione che si rivolge al mondo di oggi con quella “baldanza ingenua” carica di consapevolezza più volte richiamata da Don Luigi Giussani, fondatore del movimento di Comunione e liberazione. Il centro della riflessione è legato ad una lezione che lo stesso don Giussani tenne il 3 novembre del 1969 in occasione degli annuali esercizi spirituali rivolti agli aderenti al movimento di CL. In quell’occasione il servo di Dio Giussani sviluppò il tema della costruzione della chiesa richiamando il grande compito cui tutti i cristiani sono invitati in forza del battesimo: “Collaborare a costruire e a edificare la Chiesa, questo è il nostro compito, questa è la funzione della nostra vita nel mondo. Non abbiamo nessun altro compito…Io posso collaborare alla costruzione della storia di Cristo nel mondo, evidentemente, nel posto dove sono. È nel luogo dove io sono, qualunque esso sia, per qualunque tempo io vi stia, qualunque cosa umanamente io debba fare, chiunque io sia, che questa collaborazione dovrà realizzarsi, che questa costruzione deve avvenire”.

In Sicilia a guidare i lavori sarà Alfonso Ruggiero, docente di matematica e fisica al liceo scientifico Vaccarini di Catania e responsabile regionale della fraternità di Comunione e Liberazione. Dopo l’introduzione ci sarà spazio anche per alcune testimonianze attraverso cui saranno raccontate esperienze in atto che documentino cosa voglia dire vivere “la costruzione della chiesa”.

A conclusione dell’Assemblea sarà celebrata la Santa messa nella vicina Chiesa di San Francesco all’Immacolata.





Luogo: Palacultura, Viale Boccetta, 373, MESSINA, MESSINA, SICILIA

