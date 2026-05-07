Domenica 26 aprile non è stata una semplice giornata a Messina. Non è stata solo una gara. Non è stata solo sopravvivenza. La 2ª tappa del Campionato Regionale Survival Sicilia – ASI 2026, primo campionato survival italiano riconosciuto da Asi, con una struttura sportiva reale e un sistema a punteggio ufficiale, con classifica e quattro ambienti estremi, è stata una vera esperienza outdoor, un campionato sportivo strutturato, regolamentato, competitivo.

Il progetto è nato da Academy Survival Falchi dell’Etna, con il comitato provinciale Asi Catania, presieduto da Angelo Musmeci e il sostegno di Asi comitato regionale Sicilia presieduto da Maria Tocco e Asi Messina, con la direzione tecnica di Francesco Pulvirenti, istruttore survival master e formatore, referente regionale Asi Nazionale.





Quattro gli ambienti esplorati: neve, mare, roccia, bosco e un solo obiettivo: superare tutte le prove.

In questa seconda tappa è stata affrontata la sopravvivenza in ambiente marino.

I partecipanti si sono scontrati con esposizione costante a sole, mare, vento e acqua ovunque, ma non potabile, tanta disidratazione e azione sotto stress. Per loro è stato simulato un naufragio, con scialuppa in mare e risorse limitate, fino a una resistenza mentale portata al limite, per la sopravvivenza.





Sul podio, al primo posto Salvatore Tropea, con una “prestazione solida, tecnica e costante”. Al secondo posto Giano Arcidiacono, per la sua “determinazione e resistenza senza cedimenti”. Terzo posto per Sebastiano Marino, conquistato grazie a “esperienza, lucidità e sangue freddo”.

Applausi finali anche per tutti gli altri partecipanti che hanno dimostrato carattere, adattamento, mentalità.

Il campionato è ancora aperto, infatti è già tutto pronto per la prossima tappa di settembre. I partecipanti si sfideranno in un ambiente roccioso e desertico, con uno scenario completamente diverso da quello appena realizzato. Nuove condizioni, nuove strategie, con il livello che si alza ancora di più. Al termine di tutte le tappe, verrà proclamato il miglior survivalista del campionato regionale Asi Survival Sicilia 2026.

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