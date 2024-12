Tra gli eventi clou del ricco programma la rassegna di musiche popolari del Natale denominata “E nasciu u Bammineddu” e “I Sabati del Villaggio”.

L’aria natalizia entra nel vivo e anche Misilmeri è pronta a celebrare la magia del Natale con una serie di eventi promossi dalla Pro Loco cittadina. Durante i sabati 7, 14 e 21 dicembre, presso la centralissima Piazza Comitato, si terranno “I Sabati del Villaggio (Menzel el Emir)” che uniranno la tradizione dell’artigianato locale con l’atmosfera gioiosa delle festività natalizie. Tra le pittoresche bancarelle, create ad hoc dai volontari della Pro Loco, che ne cureranno tra l’altro anche l’allestimento, artigiani e piccoli produttori locali esporranno le loro opere, le loro creazioni, i loro prodotti. Ad arricchire l’atmosfera ci sarà un programma di intrattenimento musicale dal vivo, con gli immancabili zampognari che creeranno un sottofondo perfetto per lo shopping natalizio, ma anche dei Vinili dj set, piccole band, laboratori per bambini, teatro per bambini, spettacolini di circo contemporaneo.

Molto suggestiva la rassegna di musiche popolari del Natale “E nasciu u Bammineddu” che si terrà dal 14 al 22 dicembre. Tra gli appuntamenti in programma assolutamente da non perdere, giovedì 19 Dicembre alle ore 20 presso la Chiesa di San Giovanni Battista, l”esibizione di Mario Incudine cantante e musicista di fama nazionale che porterà in scena lo spettacolo “E scinniu la notti” con pastorali e canti del Natale in Sicilia. Sabato 14 dicembre, alle ore 21 presso la Chiesa di San Gaetano, si terrà lo spettacolo “Vitti ‘Na Stidda” (U viaggio duluruso da Nazaret a Betlemme, passannu pi Gaza) curato dall’associazione Approd’ART di Misilmeri, mentre lunedì 16 dicembre, alle ore 20 presso la Chiesa di Santa Rosalia, si esibiranno Giampiero Amato ed il suo gruppo di strumentisti che domenica 15 e 22 dicembre saranno anche protagonisti con suoni itineranti di zampogne siciliane per le vie di Misilmeri. Domenica 22 Dicembre alle ore 20 presso la Chiesa del Cuore Immacolato di Maria, infine, si terrà un concerto di musiche e canti tradizionali del Natale curato dall’Associazione culturale “Pippo Mazzola” con il gruppo A Nova Orquestra.

La Pro Loco di Misilmeri, inoltre, realizzerà una brochure promozionale pensata come guida per il turista e un calendario con scatti effettuati ai luoghi e alle manifestazioni avvenute nel territorio misilmerese.

“Abbiamo pensato di realizzare una serie di iniziative durante il periodo natalizio – commenta il presidente della Pro Loco di Misilmeri Pippo Sucato – che coniugano la magia del Natale alle tradizioni locali, attraverso eventi culturali volti a valorizzare le tradizioni siciliane del Natale, con uno sguardo più mirato alle consuetudini locali. Eventi volti alla crescita culturale e turistica del nostro paese che allieteranno le festività natalizie non solo degli abitanti di Misilmeri ma anche dei tanti visitatori che verranno in città durante questi appuntamenti. Eventi pensati anche per i più piccoli attraverso laboratori, spettacoli di teatro, performance di live band che suoneranno musica folk e natalizia, circo contemporaneo, spettacoli dell’opera dei pupi e gli immancabili zampognari. Da non perdere gli appuntamenti della rassegna di musiche popolari del Natale “E nasciu u Bammineddu” e “I Sabati del Villaggio” dove gli artigiani e piccoli produttori locali esporranno le loro opere e creazioni rendendo ancor più magica l’aria natalizia in città.”





Luogo: Piazza Comitato, Piazza Comitato, MISILMERI, PALERMO, SICILIA

