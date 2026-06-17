Torna anche quest’anno un appuntamento imperdibile in Sicilia all’insegna delle arti marziali: il karate Goju-Ryu di Okinawa.

A.S.D. Toraryukan, Shibu Dojo I.O.G.K.F. (International Okinawan Goju-Ryu Karate-Dō Federation) Italia, società affiliata ASI, con il suo presidente Francesco Magrì sensei 3° Dan responsabile ASI regionale per le arti marziali tradizionali e pioniere del Goju-Ryu Karate I.O.G.K.F. in Sicilia, sotto l’egida della I.O.G.K.F. Italia, presenta il 15º Trinacria Gasshuku che si terrà al PalaKatàne, struttura sita sulla SP13 al confine tra i comuni di Misterbianco e Motta S. Anastasia, nei giorni 20-21 Giugno 2026.





Il termine giapponese “Gasshuku” indica un ritiro intensivo di pratica in cui i praticanti si allenano insieme, sotto la guida di maestri di rilevanza internazionale, condividendone gli insegnamenti e confrontandosi a vicenda.

Nelle arti marziali tradizionali, il gasshuku non è un semplice seminario, ma un’esperienza immersiva di crescita fisica e mentale. I partecipanti si confrontano con sessioni di allenamento ad alta intensità, incentrate su vari aspetti della pratica marziale, come ad esempio lo studio dei kata (forme codificate del karate tradizionale) e dei bunkai (applicazione pratica delle forme eseguite nei kata) a loro collegati, lo studio della tecnica marziale e della sue innumerevoli applicazioni nel combattimento (per lo sviluppo di una corretta ed efficace difesa personale), il condizionamento fisico tradizionale di Okinawa (esercizi mirati a rinforzare il corpo e la mente del praticante).





I partecipanti non si limitano a fare lezione, ma condividono ogni momento della giornata per stringere forti legami di amicizia e di rispetto reciproco.

Questo raduno annuale, capace di attrarre appassionati atleti e neofiti, è divenuto, ormai da 15 anni, uno dei momenti più importanti per lo studio dello stile di karate Goju-Ryu in Sicilia e, più in generale, nel sud Italia. Quest’anno ci saranno più di 130 partecipanti provenienti da tutto il territorio nazionale e anche da paesi esteri, come ad esempio la Danimarca.

Oltre all’aspetto tecnico, il focus sarà incentrato sulla condivisione dei valori di rispetto e disciplina tipici del Budo giapponese.





L’evento sarà condotto da Paolo Taigō Spongia Sensei, 8º Dan capo Istruttore d’Italia I.O.G.K.F. e membro del comitato tecnico mondiale I.O.G.K.F. e da Valerio Proietti Sensei 5º Dan Senior Instructor I.O.G.K.F. Italia e membro del comitato esecutivo I.O.G.K.F. Italia.

La partecipazione al Gasshuku è aperta a tutti i praticanti di Goju-Ryu e anche ai praticanti di altri stili di arti marziali interessati ad avere un contatto significativo con il Goju-Ryu di Okinawa della prestigiosa scuola I.O.G.K.F. di cui Spongia Sensei è rappresentante e caposcuola in Italia.

L’ASI, comitato provinciale di Catania, presieduto da Angelo Musmeci sosterrà ancora una volta questo straordinario evento sportivo sulle arti marziali che appassionano tantissimi professionisti e praticanti del settore.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.