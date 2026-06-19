Le previsioni da Il Meteo.it

L’Italia entra ufficialmente in una delle fasi più critiche dell’estate 2026, neanche ufficialmente cominciata. L’anticiclone africano Cerberus ha ormai conquistato l’intero Paese e, secondo gli ultimi aggiornamenti meteorologici, la sua permanenza potrebbe protrarsi ancora a lungo, spingendo i termometri su valori eccezionali almeno fino ai primi giorni di luglio.

Le nuove proiezioni atmosferiche delineano, infatti, uno scenario particolarmente delicato, con un’ondata di calore persistente di origine subtropicale che sta già facendo registrare temperature ben oltre la norma stagionale, riportando alla memoria la storica estate del 2003, ricordata come una delle più torride mai registrate in Europa.

A lanciare l’allarme è Lorenzo Tedici, meteorologo di IlMeteo.it, che conferma come, almeno al momento, non si intravedano cambiamenti significativi all’orizzonte.

Temperature fuori scala: fino a 39 gradi anche al Nord

Secondo le elaborazioni più recenti, l’Italia dovrà affrontare almeno due settimane di caldo intenso e continuo, con valori massimi destinati a toccare i 39 gradi anche in aree normalmente meno esposte alle grandi ondate africane, comprese diverse zone del Nord.

Le anomalie termiche previste risultano particolarmente significative: le temperature saranno superiori alle medie climatiche di riferimento di circa 8-9 gradi, sia durante le ore diurne sia nelle temperature minime notturne.

Il dato assume ancora maggiore rilevanza considerando che il confronto viene effettuato rispetto al trentennio climatico 1991-2020, un periodo già fortemente influenzato dagli effetti del Global Warming.

Se, invece, il raffronto venisse effettuato con il periodo storico 1961-1990, le anomalie diventerebbero ancora più impressionanti, con temperature superiori alla norma anche di 10-13 gradi.

L’emergenza delle notti super tropicali

Uno degli aspetti più critici di questa nuova fase meteorologica riguarda le temperature notturne.

Non si parlerà più soltanto di notti tropicali, fenomeno che si verifica quando la temperatura non scende sotto i 20 gradi.

In molte aree italiane si entrerà invece nella fase delle cosiddette notti super tropicali, una condizione molto più pesante dal punto di vista fisiologico.

In questi casi i termometri non riescono a scendere sotto i 25 gradi, creando condizioni di afa persistente che impediscono al corpo umano di recuperare durante il riposo.

Le zone maggiormente colpite saranno soprattutto la Pianura Padana e numerose località costiere, dove umidità elevata e caldo notturno renderanno particolarmente difficile dormire.

Aria condizionata indispensabile, ma attenzione ai consumi

Con temperature così elevate anche nelle ore serali, l’utilizzo dell’aria condizionata diventerà quasi inevitabile in molte abitazioni italiane.

Gli esperti consigliano però un utilizzo responsabile, sia per ridurre l’impatto ambientale sia per evitare un’impennata dei costi energetici.

La temperatura consigliata resta intorno ai 26 gradi, valore sufficiente per garantire un efficace effetto di deumidificazione, migliorando il comfort senza generare sprechi inutili.

Particolare attenzione andrebbe riservata all’utilizzo di dispositivi a basso consumo energetico.

Il rischio dopo il caldo: arrivano temporali estremi

Ma il vero problema potrebbe arrivare successivamente.

Secondo gli esperti, il termine di questa lunga fase dominata da Cerberus potrebbe non coincidere con un semplice ritorno a condizioni normali.

La grande quantità di calore e umidità accumulata in atmosfera rappresenta, infatti, il carburante ideale per eventi meteorologici estremi.

Quando l’anticiclone perderà forza, l’energia accumulata potrebbe scaricarsi sotto forma di fenomeni particolarmente violenti.

Si parla di temporali improvvisi, grandinate intense, supercelle temporalesche e persino fenomeni tornadici localizzati.

Un quadro che, secondo molti climatologi, rappresenta ormai il nuovo volto del clima italiano.

Il progressivo aumento delle temperature globali sta, infatti, modificando profondamente la dinamica atmosferica mediterranea, alternando lunghe fasi di caldo opprimente a episodi estremi sempre più frequenti.