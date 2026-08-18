RIPOSTO (CT) – L’arte come linguaggio universale capace di unire culture, raccontare emozioni e dare forma all’identità. È questo il cuore della mostra personale di Mamta Jharia, artista contemporanea di respiro internazionale, che sarà ospitata il 21 e 22 agosto, 2026, nelle prestigiose sale di Palazzo Vigo, a Torre Archirafi, nell’ambito della rassegna “Estate a Riposto 2026”.

L’inaugurazione è in programma, venerdì 21 agosto, alle ore 19.00, alla presenza dell’artista, che incontrerà il pubblico per condividere il proprio percorso creativo e il significato delle opere esposte. A dialogare, in un talk, con Mamta Jharia, la giornalista Patrizia Tirendi.

La mostra rappresenta un’occasione per conoscere da vicino il percorso creativo dell’artista e immergersi in un universo visivo, dove ogni dipinto, invita il visitatore a una riflessione personale, attraverso forme geometriche, linee decise e un forte impatto cromatico.

Attraverso una pittura intensa e immediatamente riconoscibile, Mamta Jharia costruisce un racconto fatto di volti, geometrie e colori vibranti. Le sue tele affrontano temi universali come la dignità della persona, la forza interiore, la condizione femminile, la diversità e il dialogo tra popoli, trasformando ogni opera in uno spazio di riflessione e partecipazione.

La biografia dell’artista rende il suo percorso ancora più originale. Ingegnere meccanico, direttore di macchina e imprenditrice, Mamta Jharia ha saputo coniugare una brillante carriera professionale con una profonda ricerca artistica, sviluppando uno stile personale che fonde sensibilità contemporanea, equilibrio compositivo ed energia cromatica.

La mostra rappresenta un’importante occasione culturale per il territorio, offrendo ai visitatori la possibilità di conoscere un’artista capace di trasformare la pittura in un linguaggio universale, in grado di parlare a pubblici di ogni età e provenienza.

La mostra sarà visitabile:

• 21 agosto: dalle ore 19.00 alle 23.00

• 22 agosto: dalle ore 18.00 alle 23.00

L’ingresso è libero.





Riposto,18.08.26 U.S/P.T





Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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