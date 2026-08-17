In coma farmacologico

Chi era vicino a lui lo ha tirato fuori dall’acqua all’istante. Non è bastato. Yael Trepy, attaccante del Cagliari di 20 anni, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è stato trasportato con l’elisoccorso.

Cos’è accaduto

I fatti risalgono alla serata di domenica, intorno alle 18. Il giocatore si trovava in una villa privata in Costa Smeralda, a Porto Cervo, dove stava trascorrendo il fine settimana lasciato libero dal tecnico Fabio Pisacane dopo la vittoria nei trentaduesimi di Coppa Italia contro l’Arezzo. L’incidente è avvenuto nella piscina dell’abitazione.

Secondo i primi riscontri della polizia di Stato, intervenuta sul posto, il giovane si sarebbe sentito male mentre era in acqua e, non sapendo nuotare, sarebbe finito sott’acqua inalando una grande quantità di liquido.

L’intervento dei soccorsi

Chi si trovava nelle vicinanze lo ha recuperato immediatamente e portato al sicuro. Il giocatore ha però continuato a stare male, e la gravità della situazione ha reso necessario l’intervento del 118. È stato intubato e trasferito in elisoccorso a Sassari.

Il quadro clinico

Il bollettino diffuso dal reparto di Rianimazione dell’Aou di Sassari ha confermato il principio di annegamento. La tac toracica eseguita sull’attaccante ha rivelato la presenza di grandi quantità di liquido nei polmoni, condizione che rende difficile lo scambio di ossigeno. Per evitare sofferenze al paziente e consentire la somministrazione della terapia, i medici lo mantengono in coma farmacologico, sotto costante monitoraggio.

Cosa è stato escluso

C’è un elemento che va riportato accanto alla gravità della situazione. Ulteriori esami effettuati in mattinata hanno scongiurato la presenza di danni cerebrali o cardiologici collegati al principio di annegamento. Restano attesi gli aggiornamenti delle prossime ore, che serviranno a definire l’entità del danno provocato dal liquido nell’apparato respiratorio.

La nota del club

La società ha comunicato la situazione attraverso il proprio sito ufficiale. “Il Cagliari Calcio comunica che il calciatore Yael Trepy è attualmente ricoverato presso l’Ospedale Civile ‘Santissima Annunziata’ di Sassari, dove si trova in terapia intensiva. Il Club è in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia del calciatore e segue con la massima attenzione l’evolversi delle sue condizioni”, si legge nel testo. La nota prosegue: “In questo momento ogni pensiero del Cagliari Calcio è rivolto a Yael e ai suoi familiari. Il Club invita inoltre al massimo rispetto della loro privacy e comunicherà eventuali aggiornamenti quando disponibili”.

Il messaggio del presidente

Sul proprio profilo ufficiale è intervenuto anche il presidente Tommaso Giulini. “Siamo tutti con te, Yael. La vita ti ha già messo davanti a situazioni complicate e tu hai sempre trovato la forza per affrontarle. La tua famiglia rossoblù prega di poterti riabbracciare al più presto”, ha scritto.

Chi è Yael Trepy

Vent’anni, francese, l’attaccante è arrivato al Cagliari nel 2022. Si è formato a Parigi, al Villeneuve Academie football, mettendosi poi in evidenza prima con l’Under 18 e successivamente con la Primavera allenata proprio da Fabio Pisacane. Nella finale contro il Milan, entrato a partita in corso, aveva firmato uno dei tre gol che hanno consegnato al club la prima storica Coppa Italia Primavera. Lo scorso gennaio il debutto in Serie A, con il gol del pareggio nel finale contro la Cremonese. A febbraio il rinnovo del contratto fino al 2030. Venerdì scorso, nell’esordio stagionale contro l’Arezzo, era partito titolare, restando in campo per 54 minuti.