Palermo ospiterà il 19 e 20 giugno 2026 il congresso “Flebolinfologia Up-Date 4.0 – Rigenerare il presente per modellare il futuro”, in programma a Villa Lampedusa, in via dei Quartieri 104. L’evento, presieduto dal dottor Mario Bellisi, rappresenta un appuntamento scientifico dedicato all’evoluzione della flebologia, della linfologia e della medicina rigenerativa.

L’edizione 2026 assume un significato particolare perché ospita il primo congresso regionale SIMCRI Sicilia, la Società Italiana di Medicina e Chirurgia Rigenerativa. Responsabili scientifici dell’iniziativa sono Lucia Auletta e Mario Bellisi.





Bellisi è responsabile dell’U.O.S.D. di Flebolinfologia dell’A.O.U.P. Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, centro di riferimento regionale per le malattie rare per il linfedema. Nel 2025 è stato eletto nel Consiglio direttivo nazionale della Società Italiana di Flebologia per il biennio 2025-2026.

“Questo percorso non nasce oggi – sottolinea Bellisi – ma è il frutto di un lavoro iniziato anni fa con i congressi regionali della SIF Sicilia e proseguito con la volontà di costruire una comunità scientifica sempre più aperta, multidisciplinare e orientata al futuro”.





Il congresso nasce con l’obiettivo di creare un confronto multidisciplinare tra specialisti, ricercatori, professionisti sanitari e società scientifiche, in un momento in cui la medicina si orienta sempre di più verso approcci integrati, personalizzati e capaci di unire cura, recupero funzionale e rigenerazione dei tessuti.

“Dove la flebologia e la linfologia incontrano il futuro: la medicina rigenerativa” è lo slogan scelto per l’appuntamento. Una formula che sintetizza la visione alla base del congresso: mettere in dialogo discipline diverse, valorizzare le evidenze scientifiche più recenti e aprire nuove prospettive terapeutiche per i pazienti affetti da patologie venose, linfatiche e tissutali complesse.

“Flebologia, linfologia e medicina rigenerativa non sono mondi separati – afferma il presidente del congresso – ma ambiti destinati a collaborare sempre più strettamente, condividendo obiettivi, competenze e prospettive”.





La prima giornata, venerdì 19 giugno, sarà dedicata alle tavole rotonde sullo stato dell’arte della flebolinfologia, con sessioni su lipedema, linfedema, chirurgia, scleroterapia, terapia medica e ruolo del medico di famiglia nella gestione del paziente flebo-linfologico.

Sabato 20 giugno i lavori proseguiranno con il primo congresso regionale SIMCRI Sicilia. Il programma prevede lectio magistralis e sessioni dedicate agli emocomponenti per uso trasfusionale nella medicina rigenerativa, alle cellule mononucleate autologhe da sangue periferico, alla terapia del dolore, al wound care e ai nuovi campi di applicazione della medicina rigenerativa.





“Viviamo un momento di straordinaria evoluzione della medicina – aggiunge Bellisi –. Le conoscenze si intrecciano, le discipline dialogano tra loro e il paziente richiede sempre più approcci integrati, personalizzati e capaci non solo di curare la malattia, ma anche di favorire la rigenerazione dei tessuti, il recupero funzionale e il miglioramento della qualità di vita”.

L’evento è accreditato ECM ed è rivolto a medici chirurghi di tutte le specializzazioni, biologi, podologi, tecnici ortopedici, fisioterapisti, massofisioterapisti, infermieri, dietisti, specializzandi e studenti degli ultimi anni dei corsi sanitari.

“Questo congresso vuole essere un luogo di incontro tra esperienza e innovazione – conclude Bellisi – tra solide evidenze scientifiche e nuove opportunità terapeutiche, mantenendo sempre al centro il rigore metodologico e il benessere del paziente”.

Con “Flebolinfologia Up-Date 4.0” Palermo diventa per due giorni sede di confronto scientifico su alcuni dei temi più attuali della medicina contemporanea, con particolare attenzione alle possibilità offerte dalla rigenerazione tissutale e dagli approcci multidisciplinari nella cura dei pazienti.

Luogo: Villa Lampedusa, Via dei quartieri, 104

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