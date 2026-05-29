Sabato 30 maggio la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia dedicherà un’intera giornata al tema della sinodalità. Sarà un momento di scambio e formazione: “È una giornata maturata e pensata insieme dal Segretariato Vaticano del Sinodo dei Vescovi, dalla nostra Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia – spiega il preside Vito Impellizzeri – insieme alla Facoltà Teologica dell’Italia Centrale di Firenze in collaborazione con l’Associazione Trialogo. Potremo pensare insieme – è l’invito del preside – e maturare processi capaci di attraversare e superare la resistenza ad una prospettiva Sinodale della vita della Chiesa”.

L’appuntamento è alle ore 10 presso la sede della Facoltà. Ad aprire i lavori, moderati dalla docente della Facoltà Anna Pia Viola, sarà un videomessaggio del segretario generale della Segreteria Generale del Sinodo, il card. Mario Grech. Seguiranno i contributi dell’arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice, di Giacomo Costa, membro del segretariato del Sinodo dei vescovi, e il docente della Facoltà Gabriele Tornambè. A conclusione della prima parte, spazio al dibattito e al confronto con l’intervento del preside della Facoltà teologica dell’Italia Centrale di Firenze, Alessandro Clemenzia. I lavori riprenderanno alle 13.45 con una tavola rotonda a due voci su Sinodo, Estetica ed Ecclesiologia moderata da Samuele Migliore dell’Associazione Trialogo. Ci saranno i contributi dei dottorandi Stefano Chiarolla e Gabriel Ewodo Evina Messomo. Le conclusioni saranno invece affidate a Raoul Buffo, segretario dell’Associazione Trialogo.



La partecipazione all’evento è aperta a tutti ma occorre registrarsi scrivendo al seguente indirizzo mail: comunicazioni@fatesi.it .





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