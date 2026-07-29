Il sub commissario nazionale per la depurazione Toto Cordaro e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, questa mattina, hanno partecipato alla riapertura al transito veicolare di viale Michelangelo, finora parzialmente chiuso alla circolazione per consentire la realizzazione dello sfioratore “Michelangelo”, completamente interrato, una grande camera sotterranea per intercettare e gestire i flussi idrici e convogliare le acque piovane.

Con la realizzazione della nuova rete fognaria del quartiere Cruillas saranno separate le acque bianche (piovane) dalle acque nere (fognatura) e quindi verranno eliminati definitivamente gli scarichi di liquami all’interno del Canale Mortillaro, adiacente la via Cruillas, migliorando le condizioni igienico-sanitarie dell’intera area.





“Si tratta di un’infrastruttura strategica del sistema fognario cittadino, inserita nel più ampio intervento di realizzazione della rete fognaria a servizio del quartiere Cruillas, finalizzato al superamento della procedura di infrazione comunitaria e di competenza della Struttura commissariale – spiega Toto Cordaro – Fondamentale per accelerare le opere è stata la cabina di regia creata con il comune di Palermo che ha consentito un dialogo costante per superare rapidamente ogni forma di criticità”, conclude Cordaro.

Il cantiere fa parte di una grande opera pubblica dal valore di circa 15 milioni di euro. L’andamento del cantiere ha, purtroppo, risentito della grave crisi che ha interessato l’impresa appaltatrice “Manelli Impresa s.r.l.”, cui è subentrata la “CMC Ravenna Spa”, determinando difficoltà operative, organizzative e finanziarie.





La Struttura commissariale, in qualità di stazione appaltante, ha fatto ricorso a tutti gli strumenti previsti dall’ordinamento per evitare l’interruzione dei lavori, garantirne la prosecuzione e tutelare l’interesse pubblico, con particolare attenzione alla salvaguardia dei lavoratori e delle imprese della filiera. La riapertura della carreggiata rappresenta oggi un passaggio importante del percorso in atto e consente di restituire alla città una fondamentale direttrice di traffico.





“La riapertura al traffico di viale Michelangelo – dice il sindaco Roberto Lagalla – rappresenta una notizia molto attesa dai cittadini e segna la conclusione di una fase che ha comportato inevitabili disagi per residenti, automobilisti e attività economiche. Oggi restituiamo alla città un’arteria fondamentale per la viabilità. Desidero ringraziare il sub commissario nazionale per la depurazione, Toto Cordaro, e la Struttura commissariale per l’impegno con cui hanno affrontato una situazione particolarmente complessa – sottolinea Lagalla – riuscendo a garantire la prosecuzione dell’intervento nonostante le note difficoltà che hanno interessato il cantiere. Il completamento di questa importante fase dell’opera dimostra che, quando le istituzioni collaborano con spirito di responsabilità e con un obiettivo comune, è possibile superare anche le criticità più impegnative, dando risposte concrete ai cittadini.

Quest’opera – conclude il sindaco – non solo migliorerà in modo significativo il sistema fognario e la tutela ambientale del quartiere Cruillas, ma pone fine a una delle principali cause di congestione del traffico in questa parte della città, restituendo maggiore fluidità alla circolazione e una migliore qualità della vita a chi ogni giorno vive e attraversa quest’area di Palermo”.

Luogo: Palermo, via Michelangelo, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.