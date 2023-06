a birra artigianale torna in strada. Dopo le fortunate edizioni organizzate in Villa Filippina, quattro anni dopo il Beer Bubbles Festival ritrova la sua collocazione ideale tra le vie della città e in particolare nel cuore di Palermo.

Dal 15 al 18 giugno sarà allestito nella zona del Politeama (piazza Castelnuovo e piazza Ruggero Settimo) un vero e proprio villaggio artigianale della birra. Trentuno birrifici provenienti da tutto il mondo, dieci punti ristoro, due gin artigianali, quindici installazioni che ospiteranno le eccellenze agroalimentari siciliane e oltre dodici masterclass dedicate all’arte birraia. Sono solo alcuni numeri della quattro giorni che tra degustazioni, musica e workshop costituisce ormai da anni un evento imperdibile per la città di Palermo capace di attrarre migliaia di persone. Nelle scorse edizioni la manifestazione è riuscita a toccare oltre 50 mila presenze giornaliere.

I maestri birrai



Anche quest’anno diversi produttori locali, nazionali ed internazionali impreziosiranno il festival mettendo in vetrina le birre artigianali con il loro stand. Tra le novità spiccano due new-entry siciliane: Brassicula che nelle sue birre esalta l’eccellenza delle materie prime siciliane come le albicocche di Scillato, la manna di Castelbuono e il sale integrale di Petralia; e Terre a Sud Est, birrificio artigianale con sede a Niscemi che offre birre artigianali frutto di sperimentazioni innovative che strizzano l’occhio alla tradizione. Le novità arrivano anche da altre parti d’Italia. Dalla Lombardia con LA Brewery, dalla Toscana con i birrifici La Diana e Cantina Errante e dal Veneto con Evoque Brewing.

Degustazioni e workshop



La birra sarà accompagnata da prodotti tipici siciliani. Quindici installazioni, all’interno dell’area, ospiteranno vari produttori che faranno assaggiare le eccellenze agroalimentari del territorio. All’interno della manifestazione sono programmate, inoltre, dodici masterclass dedicate all’arte birraia. Solo per citarne qualcuna. Giovedì 15 giugno alle 17 Lorenzo Dabove, in arte Kuaska, degustatore e giudice internazionale parlerà delle origini, delle tradizioni e dei processi di produzione delle birre a fermentazione spontanea. Venerdì 16 giugno alle 19 nella masterclass dal titolo “Birra e gelato: abbinamento goloso o da brivido?” verrò esplorato il connubio tra due mondi apparentemente lontani. Sabato 17 giugno alle 16, nell’ambito della partnership col corso di laurea in Scienze e Tecnologie Agroalimentari dell’università di Palermo, verranno presentati una ricerca sui lieviti non convenzionali (manna, miele e frutta) e una birra sperimentale realizzata in collaborazione con il birrificio Epica. Domenica 18 giugno alle 21 spazio alla musica con il concerto dell’armonicista Giuseppe Milici accompagnato dalla fisarmonica di Roberto Gervasi.

L’appuntamento è per giovedì 15 e venerdì 16 giugno con ingresso gratuito dalle 17 all’1, sabato 17 e domenica 18 dalle 12 del mattino all’1. All’interno dell’area festival si potranno scambiare i soldi con i gettoni Beer Bubbles. È possibile acquistare il bicchiere di Beer Bubbles e cinque degustazioni in anticipo evitando la fila tramite Eventbrite a questo link (https://www.eventbrite.it/e/ biglietti-ticket-per- bicchiere-beer-bubbles-n5- degustazioni-635415764657).

L’evento è supportato, tra gli altri, dall’Assemblea Regionale Siciliana, dagli assessorati regionali al Turismo, alle Attività Produttive e all’Agricoltura dal Comune di Palermo.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.