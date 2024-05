È italiana, e nello specifico ‘siciliana’ la cagnetta che si é aggiudicata il titolo di ‘Campionessa del Mondo 2024’ al World Dog Show di Zagabria, lo scorso 26 aprile. Si tratta di Mia, la cagnetta nera, di razza Staffordshire bull terrier (conosciuta anche come Staffy) già campionessa italiana e slovena, eletta Top Dog 2023 della razza e del gruppo Terrier, e adesso anche vincitrice di un titolo mondiale.

Mia, la cagnetta pluripremiata

Di proprietà dell’architetto e imprenditore palermitano Giuseppe Forello, a soli due anni Mia ha già partecipato a oltre cinquanta gare vincendo svariati premi, pesa 16 chili ed é una cagnetta molto dolce e giocherellona. Tra i parametri di valutazione: la bellezza, ovvero lo standard di razza, il portamento e le movenze; e Mia in ogni gara ha sempre ottenuto l’aggettivo più alto di valutazione, ovvero “eccellente”. Ed è così che la cagnolina “palermitana” ha potuto trionfare al prestigioso concorso.

La felicità del proprietario

Un’avventura iniziata per gioco come afferma Giuseppe Forello: “É il coronamento di un’avventura con Mia iniziata per gioco, all’insegna del divertimento che provava all’interno del ring, ed é terminata a Zagabria nel migliore dei modi. Non avevo nessuna aspettativa ma via via che il giudice andava ‘scartando’ gli altri iscritti l’adrenalina iniziava a salire e il cuore a battere sempre più velocemente, ancora oggi sono incredulo; é il primo cane italiano femmina di questa razza che vince un campionato mondiale. Ringrazio il presidente dell’ENCI Dino Muto, il giudice Fabrizio La Rocca, Gigi Castellese Staffystar allevatore di Mia, che un giorno vedendola nella sua tolettatura, mi ha consigliato di iscriverla alla sua prima gara e Lele Oliveri handler di Mia nel percorso che in un anno ha portato la cucciola a diventare una pluricampionessa.Che fosse speciale si era capito appena entrata in casa, é la gioia e l’orgoglio di tutta la famiglia”.