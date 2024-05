Ad Anzola Emilia (Bologna)

Tragedia ad Anzola Emilia, in provincia di Bologna. Una donna di circa 30 anni, ex agente della polizia municipale, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco da un ex comandante di circa 60 anni.

L’omicidio è avvenuto intorno alle 16:00, all’interno del Comando della Polizia Locale. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe sparato alla donna con la sua pistola d’ordinanza e poi si sarebbe consegnato ai carabinieri, intervenuti sul posto poco dopo l’allarme.

Le cause del delitto sono ancora da accertare, ma gli inquirenti non escludono che alla base del gesto possa esserci una relazione sentimentale finita tra la vittima e l’assassino.

Sul posto sono al lavoro i carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e di raccogliere elementi utili per chiarire quanto accaduto. L’uomo si trova ora in stato di fermo in attesa dell’interrogatorio e dell’eventuale convalida del fermo da parte del giudice.

Il sindaco del comune, in una nota ufficiale, ha espresso il suo cordoglio per la tragica scomparsa della donna e la sua ferma condanna per l’efferato delitto.

Al momento non è stata ancora diffusa l’identità della vittima e dell’assassino che si è lasciato arrestare senza opporre resistenza.

I carabinieri stanno ascoltando i colleghi della vittima e dell’assassino per cercare di capire cosa sia accaduto nei minuti precedenti all’omicidio.

La pistola utilizzata per il delitto è stata sequestrata e verrà sottoposta a esami balistici.