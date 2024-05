C’è anche un siciliano nella nuova commissione di vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti. La Commissione si è insediata nelle scorse ore ed ha tenuto la sua prima seduta ufficiale.

La commissione parlamentare di Vigilanza su Cassa Depositi e Prestiti-Gestione separata per la XIX Legislatura ha avviato i suoi lavoro alla presenza dello stesso presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini, e dell’amministratore delegato, Dario Scannapieco.

Eletto il Presidente nel corso della seduta di insediamento

La commissione, nella sua prima seduta, ha eletto come presidente l’Onorevole Carlo Maccari e come vice presidente il senatore Nicola Irto.

“La commissione di vigilanza è composta da otto membri parlamentari (rappresentanti di Camera dei deputati e Senato), tre rappresentanti della Giustizia Amministrativa e un rappresentante della Corte dei conti. Ha il compito di vigilare sulle attività in Gestione separata di Cassa Depositi e Prestiti, ossia quelle finanziate prevalentemente con risorse provenienti dal Risparmio postale.

I componenti

I componenti parlamentari sono, per il Senato: Stefano Borghesi, Dario Damiani, Nicola Irto, Lucio Malan; per la Camera dei deputati: Gianmauro Dell’Olio, Domenico Furgiuele, Carlo Maccari, ed il siciliano Francesco Saverio Romano.

I componenti non parlamentari sono, per la Corte dei conti, il Presidente di sezione, Mauro Orefice; per la Giustizia Amministrativa, i Consiglieri di Stato Carmelina Addesso e Antimo Prosperi e il Consigliere del Tar Toscana Nicola Fenicia.

