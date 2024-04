Sarebbe stata già individuata la persona alla guida della macchina che ha causato la morte di Nina, la cagnetta investita ad Alcamo. A diffondere la notizia è stato nella serata di ieri il sindaco di Alcamo Domenico Surdi. Determinanti sarebbero state le registrazioni delle telecamere di sorveglianza Intanto per lunedì 15 aprile alle ore 17.30 in piazza Ciullo ad Alcamo, Sud chiama Nord ha indetto una manifestazione per Nina, aperta a tutti coloro che in queste ore hanno reagito con sdegno al gravissimo episodio.

Il video dell’incidente

Un episodio di violenza terribile e gratuita che ha scosso la comunità di Alcamo. Nina è stata investita da un’auto bianca, che deliberatamente sterza per colpirla, per poi trascinarla per un tratto di strada e lasciarla gravemente ferita, prima di fuggire. Purtroppo, Nina ha perso la vita a causa delle ferite riportate. Le immagini dell’incidente sembrano suggerire con forza che l’investimento sia stato volontario, considerando la mancanza di frenata e l’assenza di successivo soccorso.

Bevilacqua: “Atto vergognoso”

La senatrice Dolores Bevilacqua, del Movimento 5 Stelle, ha commentato con indignazione questo atto crudele e inaccettabile: “Condanno fermamente questo vile atto di crudeltà nei confronti di Nina e spero che le forze dell’ordine rintraccino quanto prima l’autore. È inaccettabile che casi come questo accadano ancora oggi. È urgente che la tutela degli animali divenga cultura generale, con informazioni precise e puntuali ai cittadini, prassi operative snelle ed efficienti e misure più efficaci per proteggere gli animali e punire coloro che commettono atti così vergognosi”.

Sottolineando l’impegno costante del Movimento 5 Stelle nella difesa degli animali, la Senatrice ha ricordato l’inclusione della loro tutela nella riforma dell’articolo 9 della Costituzione ed evidenziato che “il Movimento 5 Stelle è sempre in prima linea per la difesa degli animali. Siamo impegnati a promuovere una cultura di rispetto e compassione verso di essi e a lottare per una maggiore tutela e giustizia, lavorando per costruire una società più giusta e compassionevole, dove gli animali siano trattati con dignità e rispetto”.