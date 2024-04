Un episodio di violenza terribile e gratuita ha scosso la comunità di Alcamo, in provincia di Trapani, causando la morte di Nina, un cane libero accudito e assistito da volontari. Nina è stata investita da un’auto bianca, che deliberatamente sterza per colpirla, per poi trascinarla per un tratto di strada e lasciarla gravemente ferita, prima di fuggire. Purtroppo, Nina ha perso la vita a causa delle ferite riportate.

Le immagini dell’incidente sembrano suggerire con forza che l’investimento sia stato volontario, considerando la mancanza di frenata e l’assenza di successivo soccorso.

Le parole della Bevilacqua: “Inaccettabile orrore”

La Senatrice Dolores Bevilacqua, del Movimento 5 Stelle, ha commentato con indignazione questo atto crudele e inaccettabile: “Condanno fermamente questo vile atto di crudeltà nei confronti di Nina e spero che le forze dell’ordine rintraccino quanto prima l’autore. È inaccettabile che casi come questo accadano ancora oggi. È urgente che la tutela degli animali divenga cultura generale, con informazioni precise e puntuali ai cittadini, prassi operative snelle ed efficienti e misure più efficaci per proteggere gli animali e punire coloro che commettono atti così vergognosi”.

La difesa degli animali

Sottolineando l’impegno costante del Movimento 5 Stelle nella difesa degli animali, la Senatrice ha ricordato l’inclusione della loro tutela nella riforma dell’articolo 9 della Costituzione ed evidenziato che “il Movimento 5 Stelle è sempre in prima linea per la difesa degli animali. Siamo impegnati a promuovere una cultura di rispetto e compassione verso di essi e a lottare per una maggiore tutela e giustizia, lavorando per costruire una società più giusta e compassionevole, dove gli animali siano trattati con dignità e rispetto.

A ennesima dimostrazione dei nostri valori e del nostro impegno sul punto, abbiamo recentemente incontrato, alla presenza del Presidente Conte e del Comitato Pianeta 2050, coordinato dall’onorevole Sergio Costa, una coalizione rappresentativa di associazioni animaliste che hanno avanzato 10 proposte, raccolte nella piattaforma “Anche gli animali votano”: https://voteforanimals.it. Durante l’incontro, abbiamo assicurato che le loro proposte, assieme ad altre che da tempo portiamo avanti, verranno incluse nel nostro programma per le elezioni europee. Il Movimento 5 Stelle è stato il primo partito ad assicurare il proprio appoggio a tale iniziativa”.

