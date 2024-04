sulla pachino-rosolini

Un uomo di 63 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 15,30, sulla Rosolini-Pachino, nel Siracusano.

La dinamica

Stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri e della Polizia municipale di Rosolini la vittima, di origine tunisina, era in sella alla sua bicicletta quando, per cause che sono al vaglio degli inquirenti, è stato investito da una macchina, una Porche, alla cui guida c’era un giovane residente a Rosolini.

Aperta inchiesta

L’impatto non ha dato scampo alla vittima, che viveva ad Ispica, nel Ragusano, morta nel volgere di pochi minuti. La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale, i mezzi sono stati posti sotto sequestro