Dramma a Milano

La proprietaria di un bar è stata denunciata per lesioni colpose gravissime dopo aver servito a una cliente un bicchiere di vino contaminato con detergente caustico.

L’incidente è avvenuto l’altro ieri sera, quando una donna di 51 anni ha iniziato a sentirsi male all’interno del locale situato in via Carloni, nel quartiere Lorenteggio, a Milano, e ha richiesto l’intervento del 118.

Durante l’emergenza, il marito della donna ha interrogato la titolare del bar, una cinese di 54 anni, la quale ha confessato di aver versato il vino da una bottiglia precedentemente utilizzata per contenere detersivo. In sintesi, non sarebbero state cambiate le relative etichette, portando così in tavola una bottoglia con detergente per lavastoviglie.

Il liquido è stato immediatamente analizzato da un team dell’Ats, intervenuto sul posto, e i risultati preliminari sono stati inviati ai medici dell’ospedale San Carlo, dove la vittima è stata ricoverata. La cinquantunenne ha subito lesioni alla bocca, alla lingua e all’esofago. A seguito dell’incidente, la polizia ha proceduto al sequestro del bar.

La donna non è in pericolo di vita ma i danni potrebbero essere permanenti.