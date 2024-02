E' accaduto a Niscemi, la vittima aveva 31 anni

Tragedia a Niscemi dove un uomo di 31 anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essere precipitato in un pozzo profondo 15 metri. L’episodio si è verificato in contrada Ulmo. A quanto pare il giovane stava passeggiando col suo cane che però è finito in un pozzo pieno d’acqua.

Il 31enne a sua volta è precipitato a sua volta nel pozzo nel tentativo di recuperare il proprio animale. Un amico che era in sua compagnia ha dato l’allarme chiamando immediatamente il 112. Sul posto sono arrivati poco dopo i vigili del fuoco del distaccamento di Gela e i sommozzatori da Palermo. Il ragazzo è deceduto. Il pozzo era pieno d’acqua. Sul posto sono presenti operatori del 118 e i poliziotti del commissariato.

Cane precipita in un pozzo ad Avola, salvato dai vigili del fuoco

Episodio simile nei giorni scorso nel Siracusano. Pochi giorni fa, infatti, i vigili del fuoco di Noto hanno tratto in salvo un cane finito in fondo ad un pozzo situato nell’area dell’Oasi di San Francesco, la strada che conduce ad Avola antica. E’ accaduto nella giornata di ieri, intorno alle 16,30, orario in cui è arrivata la segnalazione da parte di alcuni residenti della zona che hanno sentito i lamenti dell’animale, un randagio.

Le operazioni di recupero sono state difficoltose sia per la profondità del pozzo, circa 8 metri, sia per le dimensioni della bocca molto stretta. Un vigile del fuoco è stato imbracato e calato all’interno del pozzo con l’utilizzo della scala a ganci opportunamente ancorata. il cane si è subito fidato del suo soccorritore, si è fatto imbracare, prendere in braccio e si è fatto portare in superficie.

Ritrovato uomo morto in un pozzo a Santa Venerina

Lo scorso mese i sommozzatori del nucleo soccorso subacqueo e acquatico del comando provinciale di Catania, questa mattina, recuperarono il corpo senza vita di un anziano di 72 anni, all’interno di un pozzo profondo circa 6 metri. Il pozzo si trova all’interno dell’azienda di famiglia, in via Pennisi 24 a Santa Venerina nel Catanese. La richiesta di soccorso è stata fatta dagli stessi familiari. Sul posto si è recata la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento nord di Catania ed il nucleo sommozzatori vigili del fuoco, oltre ai sanitari del servizio 118 ed ai carabinieri del locale comando.