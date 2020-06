In contrada Plemmirio

Operazione di soccorso dei vigili del fuoco di Siracusa che hanno tratto in salvo un cane, un husky, che era rimasto incastrato tra gli scogli. E’ accaduto poche ore fa in contrada Plemmirio dove l’animale si era recato anche se dalle informazioni fornite dal comando provinciale dei pompieri non è chiaro se il cane era stato abbandonato oppure era sfuggito al controllo del suo padrone. Sono stati i suoi guaiti ad attirare l’attenzione di alcune persone che poi hanno chiamato la sala operativa dei vigili del fuoco che sono riusciti ad estrarre il cane, poi medicato dei veterinari.

Nei giorni scorsi, invece cane randagio è stato trovato privo di vita sulla spiaggia di Punta Braccetto, nel territorio di Ragusa, ma da quanto denunciato dalle associazioni animaliste è stato prima torturato con una fiocina e poi ucciso. Ad accorgersi della carcassa è stato un residente che si occupava del cane ed è stato lui stesso ad informare le forze dell’ordine. ” Auspichiamo che i responsabili di questa infamia paghino per la loro azione criminosa. Sollecitiamo le istituzioni e la politica – aggiungono – a inasprire con urgenza le pene per chi maltratta e uccide gli animali” hanno detto inaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape) e Ilaria Fagotto, presidente della Lega Antispecista Italiana (Lai).