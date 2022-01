Il cirneco dell'Etna, inseguendo una preda, era rimasto intrappolato

Rocco è un simpatico cirneco dell’Etna che, nel primo pomeriggio di oggi, ha passato davvero dei brutti momenti prima di essere raggiungo e tratto in salvo dalla squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Palagonia del Comando Provinciale di Catania.

Per inseguire una preda, infatti, Rocco si è andato ad incastrare in un anfratto del terreno rimanendo intrappolato tra dei grossi massi. È accaduto in una località del parco eolico di Mineo, nei pressi della SP109.

I vigili del fuoco intervenuti, chiamati dal proprietario del quadrupede, sono riusciti con molta pazienza e attenzione ad aprire un varco tra i massi, raggiungere e liberare il cirneco che ha immediatamente dimostrato la propria riconoscenza ai soccorritori che lo avevano tratto in salvo.

Rocco è stato, quindi, riconsegnato incolume e scodinzolante al suo proprietario.