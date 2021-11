Salvataggio di un cane da parte dei vigili del fuoco. L’animale è caduto in un dirupo in via Gustavo Roccella a Palermo ed è stato salvato dal nucleo saf.

È stata una donna che passava da lì a dare l’allarme e chiamare l’Enpa, l’ente per la protezione degli animali.

“C’è un cane giù dal ponte”, ha detto. E sono partiti i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Brancaccio, con una imbracatura hanno recuperato il cane che, una volta in salvo, si è fatto coccolare e accarezzare.

La polizia municipale ha poi chiamato il canile e l’animale è stato portato al presidio veterinario di Palermo.