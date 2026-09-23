Riconoscere bambine e bambini come un pubblico vero, portando la bellezza nei contesti di crescita. Dal 30 settembre al 4 ottobre, negli spazi del Complesso Pisani (via Gaetano La Loggia 5), il Piccolo Teatro Patafisico presenta la nuova edizione di PataPùm – Minimo Teatro Festival, l’appuntamento annuale che trasforma Palermo in un punto di riferimento per il teatro dedicato alle nuove generazioni. Cinque giornate intense proporranno il meglio della produzione teatrale nazionale per le nuove generazioni, con spettacoli, atelier creativi, momenti formativi per educatori e incontri pensati per bambinə, ragazzə e famiglie, a partire dai 2 anni di età.





Il festival si conferma come la tappa fondamentale di un percorso e progetto permanente sul territorio, realizzato in stretta collaborazione con alcune delle più importanti realtà educative e culturali locali e nazionali. Tra le novità salienti del 2026, la collaborazione con il Mercurio Festival: un’occasione di rete per creare occasioni di crescita e impreziosire ulteriormente l’offerta culturale palermitana. Nelle settimane successive al festival, inoltre, prenderanno il via eventi collaterali e appuntamenti dedicati alle scuole della città. Ma non solo: ci sarà anche Rimbalzi (si parte con il cinema il 29 ottobre), una serie di eventi tra spettacoli, laboratori e attività tra cui la proiezione del documentario “Basta Favole! Un viaggio sorprendente nel teatro per le nuove generazioni” in collaborazione con il Festival SorsiCorti. Tutti gli appuntamenti di questa edizione si svolgeranno negli spazi del Piccolo Teatro Patafisico, all’interno del Complesso Pisani in via Gaetano La Loggia 5 (ex manicomio).





Come spiegano Vito Bartucca e Rossella Pizzuto, direzione artistica del Piccolo Teatro Patafisico “Anche quest’anno il Festival si conferma una tappa importante di quel percorso di ricerca creativa e culturale che il Ptp porta avanti con l’obiettivo di rendere il teatro accessibile a tuttə. Un lavoro che mette costantemente al centro il confronto con il pubblico e che mira a valorizzare il teatro nella sua potenza vitale e trasformativa, come spazio di incontro, relazione e partecipazione”. Il Festival 2026 dà vita a cinque giorni di festa e approfondimenti con ospiti locali e nazionali. L’evento è realizzato con il sostegno della Regione Siciliana (assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo), del Comune di Palermo Area della Cultura) e degli sponsor Funima International Onlus e Dadabio, abbigliamento per bambini.





Il progetto PataPùm è firmato dal Piccolo Teatro Patafisico, guidato dal comitato artistico-organizzativo composto da Vito Bartucca, Rossella Pizzuto, Marcella Vaccarino e Gisella Vitrano, e portato avanti insieme dal collettivo formato da Salvino Calatabiano, Daria Castellini, Dario Frasca, Giacomo Guarneri, Lucia Iommi e Giuseppe Schifani. La realizzazione dell’iniziativa è il frutto di un lavoro di rete e collaborazione con diverse realtà del territorio: Arci Le Giuggiole, Libero Gioco, Belìce Epicentro – Memoria Viva, Urrà Mini Festival, Tulime Ets, Dudi Libreria per bambinǝ e ragazzǝ, Mercurio Festival, Una marina di libri, Laboratorio Zen Insieme e Mastro Geppetto.

Gli incontri e le attività di formazione previsti in programma sono a ingresso gratuito, previa iscrizione. Per quanto riguarda le altre attività, il costo del biglietto per i singoli spettacoli è di 5 euro, mentre la quota di partecipazione ai laboratori è di 3 euro. Per chi desidera seguire l’intera programmazione è disponibile un abbonamento completo per tutta la famiglia a 40 e 50 euro che comprende quattro spettacoli: in questo caso è obbligatoria la prenotazione telefonica, fino a esaurimento posti. Dall’abbonamento sono escluse le repliche dello spettacolo Boxes.





Il programma

Mercoledì 30 settembre: formazione e prima infanzia

· Ore 15 – 18 | Sala Madre Ubu: incontro di formazione “Il teatro come esperienza educativa per bambine e bambini nella prima infanzia”, condotto da Marina Manferrari (pedagogista, referente progetto teatro primissima infanzia del Comune di Bologna e de La Baracca – Testoni Ragazzi), Salvino Calatabiano e Marcella Vaccarino (Piccolo Teatro Patafisico). Riservato su iscrizione a 20 educatrici ed educatori (0-6 anni). Realizzato in collaborazione con Una Marina di libri, Dudi Libreria per bambin3 e ragazz3 e Tulime Onlus all’interno del progetto “Facciamo storie per crescere” (finanziato da Cepell).

Giovedì 1° ottobre: co-progettazione e rete territoriale

· Ore 16 – 19 | Piccolo Teatro Patafisico: tavolo partecipato “Facciamo storie per crescere. Verso un Protocollo operativo 0-3-6 per la relazione tra biblioteche, teatri e servizi educativi per la prima infanzia e l’infanzia”. Un momento di confronto (metodologia World Café) tra istituzioni, operatori culturali ed educatori. Con l’intervento introduttivo di Marina Manferrari sul Protocollo “ZeroTreSei… Teatro” tra il Comune di Bologna e La Baracca. Partecipazione gratuita su iscrizione (max 25 partecipanti). In collaborazione con Una Marina di Libri, Tulime Onlus, Dudi Libreria, ICS Lombardo Radice e Laboratorio Zen Insieme.





Venerdì 2 ottobre: spettacolo e lettura

· Ore 10 | Sala Ubu: spettacolo “Daula” (Compagnia Principio Attivo Teatro), replica riservata alle scuole.

· Ore 17 | Sala Ubu: spettacolo “Daula” (Compagnia Principio Attivo Teatro), aperto al pubblico.

· Ore 18 | Sala Faustroll e giardino: inaugurazione del Punto Lettura con laboratorio a cura dei partner di “Facciamo storie per crescere” (lettura animata e 2 laboratori contemporanei). Ingresso gratuito.

Sabato 3 ottobre: teatro di figura e laboratori

· Ore 10.30 e ore 12 | Sala Madre Ubu: spettacolo “Amarbari” (Compagnia Unterwasser), durata 50 min (max 30 spettatori a replica).

· Ore 11 | PataGiardino: laboratorio creativo “Solo un piccolo pezzo di carta”, condotto da Gabriella Fiore.

· Ore 17 | PataGiardino: laboratorio di mediazione artistica allo spettacolo a cura di Le Giuggiole.

· Ore 18 | Sala Madre Ubu: replica dello spettacolo “Amarbari” (Compagnia Unterwasser).





Domenica 4 ottobre: storie, spettacoli, pranzo comunitario e grande festa di chiusura

· Ore 10.30 e ore 17 | Sala Ubu: spettacolo “Fragile” di Valentina Vecchio (produzione Kuziba).

· Ore 11.30, 12, 12.30, 15, 15.30 e 16 | Sala Faustroll: spettacolo “Boxes” (Compagnia Unterwasser), in collaborazione con Mercurio Festival (programma Orbite).

· Ore 12 | PataGiardino: presentazione del libro di Giuseppe Maiorana “Storia illustrata della Valle del Belìce, per un’anatomia della disobbedienza”.

· Ore 12 | PataGiardino: presentazione del libro di Giuseppe Maiorana “Storia illustrata della Valle del Belìce, per un’anatomia della disobbedienza”.

· Ore 13 | PataGiardino: pranzo comunitario e giochi con Le Giuggiole, Libero Gioco e Mastro Geppetto.

· Ore 18.30 | PataGiardino: festa di chiusura, ingresso libero e cena comunitaria.

Martedì 29 ottobre: PataPùm, sezione rimbalzi

Ore 18 | Cinema Rouge et Noir: “Basta Favole! Un viaggio sorprendente nel teatro per le nuove generazioni”. Proiezione del docufilm diretto da Alessandro Scillitani e voluto e prodotto dall’Associazione Nazionale del Teatro per l’Infanzia e la Gioventù Assitej Italia. La proiezione è organizzata in collaborazione con Assitej Italia e SorsiCorti – Festival Internazionale di cortometraggi. Ingresso gratuito su prenotazione.

Luogo: Complesso Pisani , Via Gaetano La Loggia, 5, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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