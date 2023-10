Seconda e ultima tappa, domenica 1 ottobre, del “Raduno della Salute: la prevenzione in viaggio”, evento a cura dell’associazione “Futuro Sicilia” in collaborazione con il Circolo d’auto e moto d’epoca “Vernagallo” di Carini.

Dopo la prima giornata dell’iniziativa, tenutasi lo scorso 17 settembre ad Altofonte, è la volta di Partinico dove, negli spazi del Palazzo dei Carmelitani, si svolgeranno i lavori del seminario incentrato come il precedente sull’invecchiamento attivo e in buona salute.

Un tema che ha riscosso notevole interesse in occasione del primo evento della manifestazione, che si arricchisce del prezioso contributo di autorevoli esponenti della comunità scientifica ed esperti nell’ambito di diverse branche della medicina.

Il primo appuntamento della mattinata sarà il raduno delle vetture storiche in corso dei Mille 252, dove sorge Palazzo dei Carmelitani, in programma alle 9:45.

Ad aprire l’incontro saranno Pietro Rao e Tea Speciale, rispettivamente sindaco e assessore alle Politiche sociali del Comune di Partinico, insieme ad Angelo Foresta, capo servizio del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico della Regione Siciliana, che vede alla guida il dirigente generale Salvatore Requirez.

A introdurre e moderare i lavori, saranno invece la dottoressa Cinzia Cipolla, specialista in Medicina interna, Malattie dell’apparato digerente, Igiene e Medicina preventiva e la professoressa Caterina Conigliaro.

Seguiranno gli interventi dei relatori: il professore Filippo Ferrara, specialista in Malattie cardio – vascolari, Medicina interna e Angiologia medica, già direttore dell’Unità Operativa di Angiologia del Policlinico di Palermo, il dottore Francesco Monteleone, specialista angiologo, la stessa dottoressa Cinzia Cipolla, il dottore Claudio D’Angelo, specialista in Igiene e Medicina preventiva, già direttore dell’Unità Operativa Complessa di Epidemiologia dell’ASP di Palermo, il dottore Alfredo Mattaliano, specialista in Neurologia, già direttore della Neurologia e della Neurofisiopatologia dell’Ospedale Civico di Palermo, la docente della Scuola dei Mestieri Euroform Letizia Vella, psicologa e psicoterapeuta, la dottoressa Lidia Mazzola, chinesiologa, il dottore Francesco Rappa, odontoiatra, la dottoressa Antonella Rappa, igienista dentale e il dottore Maurizio Ferrara, presidente onorario di ADIS- ADV.

Presso la sede del seminario, saranno allestiti spazi di consulenza medica per la cittadinanza interessata a cura del dottore Gabriele Virzì.

“Desidero ringraziare – dichiara Antonio Mannino, presidente di “Vernagallo” – tutti coloro che hanno reso possibile l’evento, a partire dai nostri medici del Circolo e la dottoressa Cinzia Cipolla per il grande contributo all’evento”.

Ringraziamenti che il presidente estende all’associazione culturale “Suggestioni Mediterranee”, responsabile della segreteria organizzativa del seminario, e all’associazione “Futuro Sicilia” di Altofonte.

“Una bella esperienza – conclude – che si è rivelata molto utile per la comunità e che auspichiamo di poter ripetere in altri Comuni del territorio palermitano”.

Luogo: Palazzo dei Carmelitani , corso dei Mille , 252 , PARTINICO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.