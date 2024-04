Ha preso avvio oggi il webinar internazionale dal tema “Accessibilità e mobilità interna, strategie di avanzamento, Aimas – 2024”. Nella splendida cornice di Palazzo Pottino, fino a sabato, si discuterà di problematiche riguardo alle “disuguaglianze urbano-rurali nell’accessibilità spaziale, dei trasporti pubblici e ai servizi di base nelle aree rurali interne e dell’implicazioni sul patrimonio. Di accessibilità alle stazioni ferrioviarie in aree a debole domanda ma anche della vulnerabilità ferroviaria dovuta ai rischi climatici avendo come riferimento la rete infrastrutturale ligure. Saranno analizzati alcuni casi di paesi della Grecia e anche il sistema aeroportuale del catanese e di altre aree italiane. Un incontro internazionale di altissimo livello voluto e organizzato a Petralia Soprana dal professore Giovanni Tesoriere, dalla prof.ssa Tiziana Campisi, dal prof. Dario Ticali e dal dott. Antonio Russo tutti dell’Università Kore di Enna. Il webinar vede tra i relatori docenti di varie università nazionali (Cagliari, Reggio Calabria, Messina, Pavia, Genova, Catania e Palermo) internazionali (Francia, Grecia, Croazia).

“Siamo orgogliosi di ospitare un evento così importante – afferma il sindaco Pietro Macaluso. Una opportunità che ci è stata data dal professore Giovanni Tesoriere che ringrazio per avere scelto Petralia Soprana.”

Nell’ambito del Prin 2022 titolato SMART3-FLITS: Smart Transport si terrà una tavola rotonda nella quale si tratterà l’argomento trasporto merci e sostenibilità. Il progetto di ricerca di rilevanza nazionale è finanziato dal Prin 2022 e vede quale responsabile scientifico il professore Giovanni Tesoriere.

SMART3R-FLITS propone di affrontare le recenti sfide relative ai trasporti e alla mobilità aumentando la sostenibilità, la resilienza e l’equità sociale della pianificazione e del funzionamento dei trasporti attraverso l’integrazione della mobilità dei passeggeri e delle consegne merci condividendo gli stessi veicoli gestiti da un innovativo sistema DRT integrato con i DRTL. I servizi DRTL raggiungeranno obiettivi comuni in termini di logistica delle merci economicamente vantaggiosa, protezione ambientale, accessibilità spaziale, mobilità personale ed equità sociale per la comunità. Il progetto adotterà un approccio intelligente basato sui dati, sfruttando la crescente disponibilità di big data nel settore dei trasporti, come quelli derivati dalle tracce GPS e dei dispositivi mobili e dati dei social network.

Quattro gli obiettivi specifici del progetto: come le nuove tecnologie e i dati intelligenti possono essere utilizzati per favorire i passeggeri e integrazione della domanda di trasporto merci; come utilizzare le nuove tecnologie e i dati intelligenti per estendere il potenziale di DRTL in comunità con bisogni speciali di mobilità; come le nuove tecnologie e i dati intelligenti possono essere utilizzati per studiare nuovi modelli di domanda e propensione degli utenti ai servizi DRTL; in che misura i servizi DRTL, progettati con metodi intelligenti basati sulla data, possono migliorare l’accessibilità territoriale, tenendo conto dell’uso del territorio e dei passeggeri integrati e variabili del trasporto merci. Partner del progetto dell’università Kore sono università di Cagliari, di Catania e di Palermo





