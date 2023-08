La storia di una band da trenta milioni di dischi venduti in tutto il mondo, raccontata per una sera attraverso la musica. Serata Pink Ployd con gli A Pink Floyd Experience il 2 settembre allo Stand Florio in via Messina Marine 40.

La serata inizierà alle 20 con ingresso a pagamento con la formula apericena e drink a 30 euro.

Dalle 22 ingresso a 15 euro per assistere allo spettacolo con drink.

Alle 22 saliranno sul palco gli A Pink Floyd experience. Lo spettacolo riproporrà integralmente l’album che reca in sé classici leggendari come “Shine On You Crazy Diamond”, “Have A Cigar”, “Welcome To The Machine” e l’immancabile title-track “Wish You Were Here”. Verranno eseguite anche le altre iconiche composizioni, come “Hey You”, “Comfortably Numb” e tanti altrei brani.

Seguirà il dj set con le selezioni musicali di Massimo De Martino, con le più note hit musicali del momento.

L’appuntamento è organizzato da Alessio Ciriminna e Dorian. Per prenotare un tavolo telefonare al 3807980615 o visitare il link Facebook: https://www.facebook.com/dorianart.it.

Luogo: stand Florio, Via Messina Marine , 40, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 02/09/2023

Data Fine: 02/09/2023

Ora: 20:00

Artista: Vari

Prezzo: 30.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.